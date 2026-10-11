11 de octubre de 2026
RALLY KARUKINKA INICIÓ SU XXI VERSIÓN EN CERRO SOMBRERO
La competencia reúne a binomios chilenos y argentinos en Tierra del Fuego y forma parte del inicio de las actividades por el aniversario de la Municipalidad de Primavera.
Este sábado 10 de octubre comenzó la XXI versión del Rally Karukinka en Cerro Sombrero, comuna de Primavera. La competencia automovilística reúne a participantes chilenos y argentinos y conecta a las comunas de Primavera y Porvenir.
La jornada inaugural contempló una clasificatoria con 17 binomios y posteriormente una largada simbólica en el centro cívico de Cerro Sombrero. La alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín, fue la encargada de dar la partida oficial a la competencia, que marca el inicio de las actividades conmemorativas del aniversario municipal.
El evento es organizado por la Asociación ADELFA y cuenta con el apoyo de Carabineros de Chile, la Brigada de Bomberos de Cerro Sombrero, la Mutual de Seguridad y la Brigada de Respuesta a Emergencias Industriales (BREI) de ENAP Magallanes.
La primera etapa se inició este domingo a las 09:00 horas, con largada desde Cerro Sombrero en dirección a Porvenir. La segunda y última etapa está programada para las 14:00 horas, con el retorno hacia Cerro Sombrero, donde finalizará esta edición del rally.
La competencia reúne a deportistas y aficionados del automovilismo en Tierra del Fuego, en una nueva edición que coincide con el inicio de las celebraciones por el aniversario de la Municipalidad de Primavera.
La programación contempla una feria preventiva y un conversatorio el 13 de octubre, además de una zumbatón el día 18. Desde 2020 se han registrado 527 diagnósticos de esta enfermedad en la comuna.
La programación contempla una feria preventiva y un conversatorio el 13 de octubre, además de una zumbatón el día 18. Desde 2020 se han registrado 527 diagnósticos de esta enfermedad en la comuna.