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11 de octubre de 2026

RALLY KARUKINKA INICIÓ SU XXI VERSIÓN EN CERRO SOMBRERO

La competencia reúne a binomios chilenos y argentinos en Tierra del Fuego y forma parte del inicio de las actividades por el aniversario de la Municipalidad de Primavera.

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Este sábado 10 de octubre comenzó la XXI versión del Rally Karukinka en Cerro Sombrero, comuna de Primavera. La competencia automovilística reúne a participantes chilenos y argentinos y conecta a las comunas de Primavera y Porvenir.

La jornada inaugural contempló una clasificatoria con 17 binomios y posteriormente una largada simbólica en el centro cívico de Cerro Sombrero. La alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín, fue la encargada de dar la partida oficial a la competencia, que marca el inicio de las actividades conmemorativas del aniversario municipal.

El evento es organizado por la Asociación ADELFA y cuenta con el apoyo de Carabineros de Chile, la Brigada de Bomberos de Cerro Sombrero, la Mutual de Seguridad y la Brigada de Respuesta a Emergencias Industriales (BREI) de ENAP Magallanes.

La primera etapa se inició este domingo a las 09:00 horas, con largada desde Cerro Sombrero en dirección a Porvenir. La segunda y última etapa está programada para las 14:00 horas, con el retorno hacia Cerro Sombrero, donde finalizará esta edición del rally.

La competencia reúne a deportistas y aficionados del automovilismo en Tierra del Fuego, en una nueva edición que coincide con el inicio de las celebraciones por el aniversario de la Municipalidad de Primavera.

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