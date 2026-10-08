ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN CONOCIERON SUS DERECHOS Y COBERTURA FRENTE A ACCIDENTES Y AL TRABAJO ADOLESCENTE

​Conocer los derechos y saber cómo actuar frente a distintas situaciones es también una forma de prevención. Con ese objetivo, estudiantes de segundo medio del Liceo Sara Braun de Punta Arenas participaron en una jornada informativa desarrollada por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes y la Seremi del Trabajo, donde pudieron conocer aspectos fundamentales del Seguro Escolar y de la normativa que protege a los adolescentes que ingresan al mundo del trabajo.



Durante la actividad, profesionales del ISL entregaron información sobre el Seguro Escolar, beneficio establecido por ley que protege a las y los estudiantes regulares frente a accidentes ocurridos con ocasión de sus estudios, incluyendo aquellos que se producen dentro del establecimiento, durante una práctica educacional o profesional y en el trayecto directo entre el domicilio y el establecimiento educacional.



La charla permitió además explicar qué hacer ante un accidente, dónde acudir para recibir atención y cuáles son las prestaciones que contempla este seguro.



“Es muy importante que nuestros estudiantes conozcan desde ahora cuáles son sus derechos y las herramientas que existen para protegerlos. El mundo del trabajo no comienza solamente cuando una persona obtiene su primer empleo; también empieza con la información y con saber qué condiciones debe cumplir un trabajo para que sea seguro y compatible con los estudios”, señaló el seremi del Trabajo, José Miguel Salas.



En la misma jornada, el secretario regional estuvo a cargo de abordar la normativa de Trabajo Adolescente Protegido, entregándoles información especialmente relevante considerando que, desde los 15 años, la legislación permite trabajar bajo determinadas condiciones.



De acuerdo con el Código del Trabajo, se considera adolescente con edad para trabajar a toda persona que haya cumplido 15 años y sea menor de 18. Sin embargo, hay condiciones estrictas para aquello, por ejemplo, que este no puede ser peligroso y no debe perjudicar la asistencia regular a clases.



Entre los principales requisitos se encuentra contar con autorización escrita del padre, madre, quien tenga el cuidado personal o representación legal, según corresponda, además de acreditar la condición de estudiante o haber concluido la educación correspondiente. El empleador, a su vez, debe registrar el contrato de trabajo ante la Dirección del Trabajo.



“Queremos que nuestros jóvenes sepan que trabajar también significa tener derechos. La legislación permite que los adolescentes entre 15 y 17 años puedan trabajar, pero establece condiciones especiales para proteger su seguridad, su salud y, especialmente, para que el trabajo no termine afectando sus estudios. Conocer estas reglas es fundamental para que puedan reconocer un trabajo protegido y saber cuándo una situación no corresponde”, enfatizó la autoridad.

Por su parte, la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral, Claudia Costales, destacó la importancia de llevar esta información directamente a los establecimientos educacionales.



“La prevención comienza mucho antes de que ocurra un accidente. Por eso es tan importante que las y los estudiantes conozcan el Seguro Escolar, sepan cuándo están protegidos y qué deben hacer si sufren un accidente. También es una oportunidad para que comprendan que la seguridad y el autocuidado son principios que los acompañarán durante toda su vida, tanto en sus estudios como cuando ingresen al mundo laboral”, señaló.



La jornada en el Liceo Sara Braun forma parte del trabajo de promoción de una cultura de prevención y conocimiento de los derechos, acercando a las nuevas generaciones información que les permitirá desenvolverse de manera más segura e informada, tanto en su etapa escolar como en su futuro ingreso al mundo laboral.

