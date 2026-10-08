FESTIVAL DE LA CIENCIA REUNIRÁ 16 EXPERIENCIAS GRATUITAS PARA ACERCAR LA CIENCIA A LAS FAMILIAS DE MAGALLANES

En conversación esta mañana con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Magallanes, Carlos Olave Solar, invitó a la comunidad a participar de las actividades programadas en el marco del Festival de la Ciencia, iniciativa que busca acercar el conocimiento científico y tecnológico a la ciudadanía. El principal encuentro regional se desarrollará este domingo 11 de octubre, entre las 15:00 y las 19:00 horas, en Zona Austral, con entrada gratuita y actividades dirigidas a toda la familia.

Olave explicó que la jornada contará con 16 stands y experiencias, con participación de distintas instituciones vinculadas al quehacer científico regional. Entre las propuestas se contempla ciencia antártica, recursos marinos, realidad virtual e inmersiva, además de actividades especialmente orientadas a niños y niñas. “La idea es que la gente se empape bien de las 16 stands que van a ver en el lugar, van a ver recursos marinos, va a haber mucho, mucho de ciencia antártica. Como dije, realidad virtual inmersiva”, señaló el seremi, quien además adelantó que habrá un robot y otras experiencias interactivas. La actividad se realizará gracias a la colaboración de Zona Austral, con acceso por el sector ubicado frente a la pista de patinaje.

El representante regional de la cartera CTCI destacó que el Festival de la Ciencia constituye una oportunidad para mostrar el trabajo que desarrollan universidades, centros de investigación y organizaciones durante todo el año en Magallanes. “No es terminar con esto, más bien es concentrarlo y que todo el año tengamos eventos y actividades científicas. Si nosotros en la región es una región con mucha ciencia”, afirmó. En paralelo, el calendario de Cultura Científica reúne otras iniciativas en la región, entre ellas la presentación de publicaciones vinculadas a la Antártica, la Expo Agro y un taller asociado al Atlas Subantártico Interactivo para educadores.

Durante la entrevista, Olave también abordó los Concursos Nacionales de Ciencia Pública 2027, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de octubre y que contempla recursos para financiar proyectos destinados a acercar el conocimiento científico a las comunidades. El seremi relevó la importancia de que Magallanes participe en estas convocatorias para que parte de los recursos y proyectos puedan desarrollarse en la región. “La idea es que participa mucha gente de aquí, de la región. Tenemos varios concursos abiertos en este momento o al menos dos concursos abiertos que permiten que, ciencia a través de Ciencia Pública, acercar también la ciudadanía”, sostuvo.

En otro ámbito, el seremi se refirió al proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y a la situación de los recursos destinados al área de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Olave confirmó que la propuesta considera una reducción presupuestaria de 7,4%, aunque enfatizó que los proyectos de arrastre que ya cuentan con financiamiento mantienen sus recursos. “Lo relevante aquí es que los proyectos de arrastre, lo que tiene que ver con lo que ya está financiado, se sigue financiando, eso se mantiene”, explicó. Asimismo, destacó el fortalecimiento de algunas líneas, entre ellas becas de postgrado y una nueva alternativa para personas egresadas de centros de formación técnica que busquen continuar estudios de especialización.

Respecto de la reducción presupuestaria, Olave indicó que uno de los instrumentos que registra una mayor disminución es el Fondo Equipamiento, con una baja señalada durante la entrevista en torno al 81%. Según explicó, la decisión se relaciona con la inversión realizada durante los últimos años y la necesidad de efectuar un catastro de los proyectos y recursos destinados a equipamiento. “Por eso el mayor se trató de priorizar el que disminuyeran aquellos que tengan menos impacto. Sabemos que va a haber un, o sea eso es innegable. Tenemos un momento de estrechez fiscal y vamos a tener que lidiar con eso”, señaló.





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