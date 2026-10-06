ÁSPERO BALANCE DE CONSEJERO ARECHETA SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO EN MAGALLANES: “MUCHA SELFIE Y POCA PEGA”

El consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, solicitó al Consejo Regional la realización de una sesión especial para que el gobernador Jorge Flies entregue explicaciones respecto de la situación de Puerto Edén, incluyendo el estado de proyectos comprometidos para la localidad y distintos cuestionamientos administrativos vinculados a iniciativas desarrolladas por el Gobierno Regional.

El planteamiento fue realizado esta mañana, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Según explicó Arecheta, la solicitud deberá ser revisada por la Comisión de Régimen Interior y posteriormente sometida a votación del pleno del Consejo Regional. La Prensa Austral informó este martes que la solicitud apunta a que Flies dé cuenta de la situación administrativa de proyectos e irregularidades relacionadas con Puerto Edén.

Arecheta sostuvo que Puerto Edén concentra una serie de compromisos que, a su juicio, permanecen pendientes desde hace años. Entre las iniciativas mencionó proyectos asociados a servicios básicos, como alcantarillado, agua potable, electrificación, infraestructura de la posta rural y la escuela, además de iniciativas vinculadas al desarrollo productivo y conectividad.

“Puerto Edén cristaliza a mi modo varios de los problemas que ha tenido este Gobierno Regional en su gestión, déficit y que han sido de alguna forma levantados por consejeros anteriores y consejeros actuales”, afirmó el consejero durante la entrevista.

En esa línea, recordó que existen antecedentes de compromisos adquiridos con la comunidad desde 2021 y cuestionó el nivel de avance registrado en distintas iniciativas. “Son 11 iniciativas, si no mal no recuerdo, de las cuales no se cumplió. Hay algunas que están en ejecución, pero básicamente las importantes no se cumplió ninguna por distintos motivos”, señaló.

El consejero también vinculó la discusión sobre Puerto Edén con antecedentes administrativos que han sido conocidos públicamente. Entre ellos mencionó la situación del exjefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, Ricardo Foretich, cuya salida estuvo relacionada con una denuncia por una presunta falsificación de firma. Arecheta sostuvo que estos antecedentes fueron derivados a la Fiscalía para determinar eventuales responsabilidades.

Asimismo, planteó cuestionamientos respecto de procedimientos administrativos relacionados con una licitación y señaló que, de acuerdo con los antecedentes que maneja, existirían eventuales vínculos familiares entre personas relacionadas con la adjudicación y funcionarios del Gobierno Regional. En este punto, el consejero enfatizó que corresponde que los organismos competentes determinen las eventuales responsabilidades.

“Los antecedentes los remitió la Contraloría, todo con un dictamen de la Contraloría, a la Fiscalía para que investiguen los eventuales delitos penales”, sostuvo Arecheta.

A juicio del consejero, la eventual sesión especial debería constituir una oportunidad para que el gobernador entregue directamente a la comunidad información sobre el estado de los proyectos y las medidas adoptadas frente a los cuestionamientos administrativos.

“Yo creo que le hace bien a la región que el gobernador, frente a situaciones difíciles respecto a las cuales él puede tener respuesta, de alguna manera dé cuenta a la comunidad de las cosas que se están haciendo para subsanar”, manifestó.



Presupuesto 2027 y ejecución de recursos



Durante la entrevista, Arecheta también abordó la discusión por el proyecto de Presupuesto 2027 y las diferencias existentes entre los gobiernos regionales y el nivel central respecto de los recursos disponibles para el próximo año.

El consejero planteó que la discusión debería considerar información precisa sobre la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales y cuestionó que no exista, según indicó, una instancia previa de trabajo entre el Consejo Regional y la Secretaría Regional Ministerial de Hacienda.

“Hacienda debería transparentar cuánto es lo que están ejecutando históricamente los gobiernos regionales para poder tener esta discusión con los datos en la mano y eso para que no sea especulativa”, afirmó.

La discusión presupuestaria ha generado cuestionamientos públicos en Magallanes. De acuerdo con antecedentes publicados este martes, el Gobierno Regional sostiene que la propuesta para 2027 implica una reducción de recursos que podría ubicarse entre un 10% y un 13%, mientras Hacienda ha planteado que una eventual disminución puede verse compensada mediante una disponibilidad más temprana de recursos y eventuales asignaciones adicionales durante el año, dependiendo de la ejecución presupuestaria.

Arecheta también llamó a poner atención sobre la diferencia entre el presupuesto asignado y los recursos efectivamente ejecutados, señalando que las cifras de ejecución presupuestaria pueden no reflejar completamente los montos que originalmente fueron asignados y posteriormente restituidos o redistribuidos.

Finalmente, el consejero realizó una evaluación crítica de la coordinación política del Ejecutivo en la región frente a la discusión presupuestaria y otros temas pendientes. “Tú políticamente deberías haberte adelantado a esto, digamos, porque va a haber críticas. Es obvio que si disminuye el presupuesto de la región, tú tienes que estar preparado para eso”, sostuvo.

Sobre el funcionamiento de las distintas secretarías regionales ministeriales, agregó: “Hay un grupo de seremis que sí está trabajando, pero hay un grupo grande que uno se pregunta, qué hacen, qué hacen porque no son capaces de atajar esto, este tipo de cosas que es evidente que va a discusión”.

La entrevista de Rodolfo Arecheta Baleta se desarrolló esta mañana en Buenos Días Región, espacio de Polar

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