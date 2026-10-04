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4 de octubre de 2026

FERIA “VIVE Y CONOCE TU LEY” SE REALIZARÁ ESTE MARTES EN PUNTA ARENAS

​La actividad contempla juegos, actividades creativas y espacios de conversación para abordar los derechos de las personas mayores y la comunidad.

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Este martes 6 de octubre se realizará en Punta Arenas la feria “Vive y Conoce tu Ley”, una jornada que busca acercar información sobre derechos a través de actividades participativas y espacios de conversación.

La actividad se desarrollará entre las 15:00 y las 17:00 horas en el Centro Diurno Referencial, ubicado en Avenida Frei #0862. La jornada contempla juegos, actividades creativas y distintos desafíos participativos relacionados con el reconocimiento y ejercicio de los derechos.

La invitación está dirigida a personas mayores, familias, cuidadores, estudiantes, profesionales y público general, quienes podrán participar de las distintas actividades programadas durante la jornada.

La iniciativa busca abordar el conocimiento de los derechos desde situaciones de la vida cotidiana, entregando un espacio para conversar, resolver dudas y conocer herramientas que permitan reconocer y ejercer estos derechos.

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FERIA “VIVE Y CONOCE TU LEY” SE REALIZARÁ ESTE MARTES EN PUNTA ARENAS

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