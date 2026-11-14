ESTUDIANTES DE MAGALLANES REPRESENTAN A CHILE EN ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CIENCIA EN COLOMBIA

Estudiantes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes participan en la Expo-Ciencias Latinoamericana ESI-AMLAT 2026, que se desarrolla en Medellín, Colombia, representando a la Región de Magallanes y a Chile con iniciativas de investigación e innovación científica.

La delegación está integrada por Yuliana Mercado y Brayan Caballero, del Liceo Bicentenario Armando Quezada Acharán, y Juan Valencia, del Liceo María Behety de Menéndez. Los estudiantes viajan acompañados por su profesor y mentor, Javier Garay Miranda.

Durante el encuentro, el equipo Hydrogenios presenta sus experiencias y avances en investigación aplicada, innovación tecnológica y energías renovables. Entre sus iniciativas destaca un proyecto que busca valorizar residuos de la industria salmonera para transformarlos en alternativas energéticas, particularmente biodiésel.

La propuesta explora el aprovechamiento de subproductos de esta actividad productiva para generar biocombustibles, vinculando la investigación científica de los estudiantes con desafíos ambientales y energéticos presentes en la Región de Magallanes.

La participación en Medellín también contempla el intercambio de experiencias con delegaciones de distintos países y el acercamiento a iniciativas relacionadas con bioenergías, hidrógeno, automatización industrial y desarrollo tecnológico.

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