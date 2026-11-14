Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

14 de noviembre de 2026

ESTUDIANTES DE MAGALLANES REPRESENTAN A CHILE EN ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CIENCIA EN COLOMBIA

​La delegación de Hydrogenios, integrada por alumnos de establecimientos públicos de Punta Arenas, participa en la ESI-AMLAT 2026, donde presenta proyectos vinculados a energías limpias y valorización de residuos de la industria salmonera.

Encuentro ciencia

Estudiantes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes participan en la Expo-Ciencias Latinoamericana ESI-AMLAT 2026, que se desarrolla en Medellín, Colombia, representando a la Región de Magallanes y a Chile con iniciativas de investigación e innovación científica.

La delegación está integrada por Yuliana Mercado y Brayan Caballero, del Liceo Bicentenario Armando Quezada Acharán, y Juan Valencia, del Liceo María Behety de Menéndez. Los estudiantes viajan acompañados por su profesor y mentor, Javier Garay Miranda.

Durante el encuentro, el equipo Hydrogenios presenta sus experiencias y avances en investigación aplicada, innovación tecnológica y energías renovables. Entre sus iniciativas destaca un proyecto que busca valorizar residuos de la industria salmonera para transformarlos en alternativas energéticas, particularmente biodiésel.

La propuesta explora el aprovechamiento de subproductos de esta actividad productiva para generar biocombustibles, vinculando la investigación científica de los estudiantes con desafíos ambientales y energéticos presentes en la Región de Magallanes.

La participación en Medellín también contempla el intercambio de experiencias con delegaciones de distintos países y el acercamiento a iniciativas relacionadas con bioenergías, hidrógeno, automatización industrial y desarrollo tecnológico.


diputadoriquelme

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME RESPALDA MÁS RECURSOS PARA MAGALLANES, PERO ADVIERTE: “NO ES UN CHEQUE EN BLANCO PARA EL GOBERNADOR DE TURNO”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

TE H2 CHILE DESISTE DE SU MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO Y AMONÍACO VERDE DE US$16.000 MILLONES

Leer Más

La iniciativa "Proyecto de Producción de Hidrógeno y Amoniaco Verde - H2 Magallanes" había comenzado su tramitación ambiental en mayo del año pasado.

h2totalmagallanes
nuestrospodcast
Encuentro ciencia

ESTUDIANTES DE MAGALLANES REPRESENTAN A CHILE EN ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CIENCIA EN COLOMBIA

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
Encuentro ciencia

ESTUDIANTES DE MAGALLANES REPRESENTAN A CHILE EN ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CIENCIA EN COLOMBIA

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
senadorkusanovic

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC CRITICA GESTIÓN DEL GOBIERNO POR ALZA DE COMBUSTIBLES Y PIDE MEDIDAS ESPECIALES PARA MAGALLANES

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Foto - Grupo frente a ventana con Cuernos

HYST Y DIRECCIÓN DEL TRABAJO FORTALECEN EL TRABAJO CONJUNTO PARA ABORDAR LAS PARTICULARIDADES LABORALES EN TORRES DEL PAINE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.