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13 de noviembre de 2026

DOS AVIONES DHC-6 TWIN OTTER DE LA IVª BRIGADA AÉREA INICIARON NUEVO DESPLIEGUE HACIA GLACIAR UNIÓN EN LA ANTÁRTICA PROFUNDA

Las aeronaves del Grupo de Aviación N°6 despegaron desde la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, con destino inicial a la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva, para posteriormente continuar hacia el interior del Continente Blanco y apoyar una nueva campaña científica.

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​Como parte de la Campaña de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, dos aeronaves DHC-6 Twin Otter, del Grupo de Aviación N°6, de la IVª Brigada Aérea despegaron este jueves 12 de noviembre desde la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, iniciando su desplazamiento hacia uno de los sectores más aislados del territorio antártico profundo.

 
La primera etapa del recorrido contempló como destino la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva, ubicada en la Isla Rey Jorge, desde donde las tripulaciones continuarán posteriormente hacia Glaciar Unión, estación situada en el interior del Círculo Polar Antártico, aproximadamente a 1.129 kilómetros del Polo Sur.

 
Este despliegue constituye una de las principales tareas de apoyo aéreo de la Fuerza Aérea de Chile durante la campaña estival, considerando que los DHC-6 Twin Otter cumplen funciones esenciales en el traslado de personal, las exploraciones y el respaldo logístico a las investigaciones científicas programadas. Estas aeronaves se caracterizan por su gran capacidad para operar en condiciones geográficas y meteorológicas extremas.

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