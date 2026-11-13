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13 de noviembre de 2026

SENADOR KUSANOVIC RESPALDA A CAMIONEROS Y EXIGE UNA REBAJA EFECTIVA DE LOS COMBUSTIBLES PARA MAGALLANES

​El senador participó en la reunión con transportistas recibidos por la delegada presidencial y planteó que las medidas del Gobierno deben reconocer el mayor impacto del alza en las zonas extremas.

kusanoviccamioneros

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, manifestó su respaldo a los camioneros de la región durante una reunión sostenida el pasado jueves, en dependencias de la Delegación Presidencial Regional, donde la delegada Ericka Farías y el seremi de Gobierno, Angel Roa, recibieron a representantes del sector para abordar las dificultades que enfrentan por el incremento de los combustibles y sus consecuencias sobre el abastecimiento y el costo de vida.

Durante el encuentro, los representantes de los transportistas regionales solicitaron una rebaja efectiva del precio del diésel para Magallanes, advirtiendo que sus mayores costos operacionales no han sido compensados por ajustes equivalentes en los fletes, por lo que consideran insuficiente frenar nuevas alzas sin abordar el encarecimiento acumulado.

Kusanovic respaldó la necesidad de una respuesta especial para las regiones australes, considerando las largas distancias que deben recorrer las cargas y la dependencia del tránsito por territorio argentino.

“Esto afecta a todos los magallánicos. Cuando sube el combustible, aumenta el costo de transportar los alimentos, los materiales y los productos que llegan a la región. Ese mayor costo termina golpeando el presupuesto de las familias. Por eso, la respuesta del Gobierno tiene que considerar que el impacto en Magallanes es mucho mayor”, sostuvo.

El parlamentario valoró la disposición de la delegada para escuchar al gremio y transmitir sus planteamientos al nivel central. Sin embargo, advirtió que los anuncios nacionales para congelar las alzas deben complementarse con medidas que permitan aliviar los costos que ya soportan los transportistas y consumidores.

Asimismo, planteó revisar y transparentar la metodología de precios de ENAP, que utiliza como referencia la paridad de importación desde la costa estadounidense del Golfo de México, incorporando costos como fletes, seguros y otros gastos asociados.

“ENAP debe tener una operación sostenible y utilidades razonables, pero necesitamos conocer con claridad cómo se construyen sus precios y evaluar qué cambios pueden traducirse en un alivio para las personas. Este problema requiere un trabajo serio, con transparencia y soluciones que perduren”, señaló.

En esa línea, recordó que ya solicitó al Ministerio de Hacienda evaluar mecanismos para eliminar o compensar el IVA correspondiente al sobreprecio que enfrentan Magallanes y Aysén.

“Los camioneros están planteando un problema que repercute en toda la región. Necesitamos una respuesta concreta que proteja el abastecimiento, permita a las pequeñas empresas del transporte seguir trabajando y alivie la presión sobre las familias. En regiones extremas como Magallanes, las alzas de los combustibles golpean con mayor fuerza, porque las grandes distancias y el aislamiento encarecen el transporte y los productos que consumimos. Por eso, necesitamos medidas especiales que compensen los costos de vivir y producir a más de tres mil kilómetros de Santiago, es decir, el alza nos impacta mucho más en los precios que a otras regiones del centro del pais, y por otra parte deben reconocer nuestra importancia estratégica para Chile”, concluyó.

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