MARTÍN SIERPE PRESENTA PROPUESTAS DE LA LISTA C PARA LAS ELECCIONES DEL COLEGIO DE PROFESORES DE PUNTA ARENAS

Los principales desafíos que enfrenta actualmente el profesorado de Punta Arenas y las propuestas de renovación gremial fueron parte de los temas abordados esta mañana por Martín Sierpe Venegas, candidato al Directorio Comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, integrante de la Lista C, denominada Nueva Fuerza Docente, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el candidato presentó los lineamientos de su participación en el proceso electoral, poniendo énfasis en la necesidad de fortalecer la representación de los trabajadores de la educación, promover el diálogo entre los docentes y abordar problemáticas que se han intensificado durante los últimos años, especialmente tras la pandemia y el traspaso de los establecimientos educacionales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Renovación y diálogo en la representación gremial

Sierpe explicó que su incorporación a la Lista C surgió a partir de una invitación de otros integrantes de la candidatura, quienes valoraron tanto su capacidad para plantear opiniones como su experiencia en el ámbito audiovisual y las comunicaciones digitales.

En ese sentido, destacó la importancia de construir una organización gremial que permita la participación de personas con distintas experiencias y perspectivas, entendiendo que las diferencias internas pueden transformarse en oportunidades para generar acuerdos y propuestas.

La Lista C busca combinar integrantes con trayectoria en el trabajo gremial y nuevos rostros que aporten ideas y herramientas para fortalecer la representación del profesorado. Entre sus planteamientos se encuentra también la necesidad de acercar la información a los docentes mediante plataformas digitales, redes sociales y contenidos de fácil acceso.

Brechas digitales e incorporación de inteligencia artificial en la educación

Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de fortalecer las competencias digitales de los profesores, considerando los cambios tecnológicos que han transformado los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El candidato recordó que la pandemia de COVID-19 dejó en evidencia las diferencias existentes entre los docentes respecto del manejo de herramientas tecnológicas. La transición repentina hacia las clases a distancia obligó a muchos profesionales a utilizar plataformas y recursos digitales para los que no todos contaban con preparación suficiente.

A partir de esa experiencia, Sierpe planteó que la capacitación tecnológica debe mantenerse como una prioridad, especialmente ante la expansión de la inteligencia artificial y su creciente utilización por parte de los estudiantes.

En este escenario, uno de los desafíos pedagógicos consiste en adaptar los mecanismos de evaluación, considerando que actualmente los alumnos pueden recurrir a herramientas de inteligencia artificial para desarrollar tareas, investigaciones y trabajos fuera del aula.

Desde su perspectiva, la respuesta no debería centrarse exclusivamente en prohibir el uso de dispositivos electrónicos, sino en entregar herramientas para que docentes y estudiantes puedan utilizarlos con objetivos educativos, promoviendo un uso responsable y formativo de la tecnología.

Asimismo, planteó que las capacitaciones deben contar con suficiente tiempo para que los profesores puedan comprender, practicar e incorporar los nuevos conocimientos a sus actividades pedagógicas, evitando que el perfeccionamiento se limite a instancias breves que no siempre permiten resolver las dificultades cotidianas.

Tiempo no lectivo y condiciones laborales

Otro de los puntos destacados durante la entrevista fue la distribución de la jornada laboral docente y el tiempo disponible para desarrollar actividades que no se realizan directamente frente a los estudiantes.

Sierpe manifestó preocupación por el porcentaje de horas destinadas a planificación, preparación de clases, corrección de evaluaciones y otras tareas pedagógicas. Actualmente, indicó, el tiempo no lectivo corresponde al 35% del contrato, proporción que considera insuficiente frente a las exigencias de la labor docente.

Como propuesta, planteó avanzar hacia una distribución más equilibrada, con un 50% de la jornada destinado a clases y el otro 50% a labores de planificación y trabajo complementario.

También señaló que, en la práctica, el tiempo no lectivo puede verse afectado por situaciones habituales dentro de los establecimientos, como la necesidad de cubrir a otros docentes que se encuentran con licencia médica o la falta de reemplazos oportunos.

Esta situación, según explicó, termina reduciendo las posibilidades de preparar adecuadamente las clases y de acceder a instancias de perfeccionamiento, incluyendo aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías.

Traspaso al SLEP y desafíos de la educación pública

El funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública fue otro de los asuntos analizados por el candidato, quien planteó que el proceso de desmunicipalización no necesariamente ha respondido a todas las expectativas que existían entre los trabajadores de la educación.

Sierpe explicó que una parte de las demandas históricas del profesorado apuntaba a recuperar una relación más directa con el Ministerio de Educación, mientras que el actual sistema estableció una estructura administrativa intermedia mediante los servicios locales.

A su juicio, el funcionamiento de este modelo presenta desafíos relacionados con la administración de los recursos, la toma de decisiones y la capacidad de responder a las necesidades concretas de los establecimientos.

En esa línea, advirtió que las determinaciones presupuestarias no deberían evaluarse únicamente desde una perspectiva financiera, ya que pueden tener consecuencias directas en la dotación docente, la organización de los cursos y las condiciones en que se desarrolla el proceso educativo.

El candidato también sostuvo que las decisiones relacionadas con los recursos deben considerar las características de cada comunidad escolar, evitando que los ajustes administrativos terminen afectando la calidad de la enseñanza.

Fusión de cursos e inclusión educativa

En relación con la administración de los establecimientos, Sierpe manifestó preocupación por las posibles fusiones de cursos como mecanismo para reducir gastos, señalando que estas medidas deben analizarse considerando la cantidad de estudiantes y sus distintas necesidades de aprendizaje.

Desde su experiencia profesional, que incluye trabajo en establecimientos particulares, públicos y municipales, destacó que el número de alumnos por sala influye directamente en las posibilidades de acompañamiento y atención individualizada.

El candidato puso especial atención en las necesidades educativas especiales y en el trabajo que realizan los equipos de integración escolar, señalando que la diversidad presente en las aulas requiere contar con profesionales y recursos suficientes.

También explicó que los estudiantes con necesidades de apoyo no presentan características homogéneas, por lo que las estrategias pedagógicas deben adaptarse a cada realidad. En consecuencia, una eventual fusión de cursos podría complejizar el trabajo docente y dificultar la atención que requiere cada estudiante.

En este contexto, planteó que las decisiones administrativas deben considerar tanto las condiciones laborales de los profesores como el impacto que pueden tener en las oportunidades de aprendizaje y en los procesos de inclusión educativa.

Propuestas de Nueva Fuerza Docente para el directorio comunal

En la parte final de la entrevista, Martín Sierpe invitó a los docentes colegiados a conocer las propuestas de la Lista C, Nueva Fuerza Docente, a través de sus plataformas digitales y redes sociales.

La candidatura busca integrar experiencia gremial y nuevos integrantes, con el propósito de fortalecer la participación, mejorar los canales de comunicación y abordar problemáticas relacionadas con las condiciones laborales, la capacitación profesional y los cambios que enfrenta la educación pública.

Entre los principales ejes planteados durante la conversación destacan el fortalecimiento de la alfabetización digital, la formación en inteligencia artificial, el respeto de los tiempos no lectivos, la revisión de las condiciones de funcionamiento del SLEP y la preocupación por la calidad educativa frente a las decisiones presupuestarias.

El proceso electoral para definir al nuevo Directorio Comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Punta Arenas se realizará el próximo 24 de noviembre, instancia en la que los docentes colegiados podrán elegir a sus representantes para el siguiente período.





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