EXTENSA AGENDA CULTURAL UNIRÁ A CHILOÉ CON PUNTA ARENAS Y LA REGIÓN DE MAGALLANES POR SU BICENTENARIO

Una amplia agenda de actividades artísticas y patrimoniales se desarrollará durante los próximos días en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional de Magallanes, busca conmemorar los 200 años de la incorporación del archipiélago al territorio nacional, estrechando los históricos lazos que unen a la zona austral con la cultura isleña a través de la educación y las artes.

Los detalles de esta itinerancia fueron compartidos por el gestor cultural Danilo Pozo durante su participación en el programa Chiloé, música, magia y tradición. En su diálogo a través de los micrófonos y pantallas de Polar Comunicaciones, el representante detalló que este intercambio formativo llegará tanto a recintos educativos emblemáticos como a espacios abiertos para toda la comunidad.

Entre los hitos más relevantes en la capital regional, destaca el lanzamiento del libro del profesor Dante Montiel en el Centro de Eventos El Arriero el próximo miércoles a las 19:00 horas. Asimismo, el destacado intérprete nacional Héctor Pavez ofrecerá un concierto gratuito el viernes a las 19:00 horas en el gimnasio del Liceo Sara Braun, acercando su reconocido repertorio folclórico a la ciudadanía local.

Pozo valoró positivamente el despliegue territorial del proyecto, que también incluirá conversatorios sobre arquitectura náutica y talleres de folclor en las distintas provincias. Según su análisis, este puente cultural reafirma el compromiso de ambas zonas por mantener viva la memoria, anticipando además una futura visita a Cabo de Hornos agendada para diciembre próximo.



