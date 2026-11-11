PUNTA ARENAS PODRÍA CONTAR CON UNA SUCURSAL DE CAJA LOS HÉROES ORIENTADA A TALLERES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS

El gerente general de la institución, Jorge Oliva, visitó los estudios de Polar Comunicaciones, donde abordó los programas de salud y educación para afiliados, los desafíos de la digitalización, la reconversión laboral frente al envejecimiento de la población y los planes para transformar las sucursales en puntos de encuentro comunitario.

El fortalecimiento de la protección social, la ampliación de beneficios para sus afiliados y una mayor presencia en las distintas regiones del país fueron algunos de los principales temas abordados por el gerente general de Caja Los Héroes, Jorge Oliva, durante su visita a los estudios de Polar Comunicaciones, donde participó esta mañana en el programa Buenos Días Región.

En la conversación, el ejecutivo entregó antecedentes sobre el trabajo que desarrolla la institución a nivel nacional y particularmente en Magallanes, donde cuenta con cerca de 6.000 afiliados y una sucursal ubicada en calle José Menéndez. A nivel nacional, la entidad dispone de más de 150 sucursales y supera los 1,3 millones de afiliados.

Además de sus funciones como caja de compensación, la institución cumple un rol en el pago de pensiones y subsidios del Instituto de Previsión Social (IPS), acercando distintos beneficios estatales a las personas que los reciben.

Beneficios de salud y educación para los afiliados

Uno de los principales aspectos de la entrevista estuvo relacionado con los beneficios que Caja Los Héroes dispone para sus afiliados, especialmente en materia de salud y educación, áreas en las que busca contribuir a reducir los gastos de los hogares.

En el ámbito de la salud, la institución cuenta con un programa que permite acceder a consultas médicas en distintas especialidades por un copago de $990. Entre las áreas disponibles se encuentran cardiología, oftalmología, urología, ginecología, pediatría, otorrinolaringología y geriatría. También contempla exámenes con costo cero, dependiendo de las prestaciones disponibles.

La iniciativa busca facilitar el acceso a atenciones médicas que, en el sistema privado, pueden representar un gasto considerable para las familias, mediante convenios y mecanismos de copago destinados a disminuir el desembolso de los afiliados.

En educación, Oliva destacó un convenio recientemente suscrito con INACAP, que contempla un descuento del 30% en las mensualidades de carreras de pregrado para afiliados y sus cargas familiares. Además, existe la posibilidad de aumentar ese beneficio hasta un 50% si se alcanza un total de 501 matrículas bajo el convenio.

Estas iniciativas forman parte de una oferta más amplia de beneficios que incluye bienestar, educación, entretención, cultura y viajes, los cuales pueden ser revisados a través del sitio web institucional.

Digitalización con acompañamiento y atención humana

Otro de los temas abordados fue el proceso de transformación digital de la institución y los desafíos que implica incorporar nuevas tecnologías en la atención de sus usuarios.

El gerente general explicó que la pandemia aceleró la implementación de canales digitales, pero también planteó la necesidad de que estas herramientas no terminen reemplazando el contacto humano, especialmente cuando se trata de personas que requieren orientación para realizar trámites o acceder a servicios.

En ese contexto, destacó la importancia de desarrollar programas de alfabetización digital que permitan a las personas mayores y a otros grupos de afiliados adquirir conocimientos y desenvolverse de manera autónoma en plataformas tecnológicas.

La experiencia de la institución ha mostrado que muchas personas tienen la capacidad de aprender a utilizar herramientas digitales, pero necesitan acompañamiento, tiempo y orientación para familiarizarse con ellas. Por ello, Caja Los Héroes busca mantener una combinación entre canales digitales y atención presencial, utilizando la tecnología para facilitar los procedimientos administrativos y fortalecer el vínculo directo con las personas.

Envejecimiento de la población y reconversión laboral

El acelerado envejecimiento de la población también ocupó un espacio importante en la conversación, considerando los desafíos que representa para las instituciones vinculadas a la seguridad social.

Oliva planteó que el aumento de la esperanza de vida obliga a repensar las distintas etapas de la trayectoria de las personas, ya que los ciclos de formación, trabajo, jubilación y vida familiar ya no necesariamente se desarrollan de manera lineal.

En este escenario, la capacitación permanente y la reconversión laboral adquieren especial relevancia, debido a que las personas deberán actualizar sus conocimientos, adquirir nuevas competencias y, en algunos casos, iniciar nuevas actividades laborales durante distintas etapas de sus vidas.

Entre las iniciativas que desarrolla Caja Los Héroes se encuentran programas de alfabetización digital, formación en inteligencia artificial y apoyo al emprendimiento, con el propósito de entregar herramientas que permitan a los afiliados adaptarse a las transformaciones del mercado laboral.

En materia de emprendimiento, estos programas también consideran necesidades prácticas de quienes buscan complementar sus ingresos, como aprender a comercializar productos, formalizar una actividad económica, crear una empresa o utilizar redes sociales para ofrecer sus servicios.

La institución busca así contribuir a que las personas puedan mantenerse activas laboralmente, desarrollar nuevas capacidades y enfrentar de mejor manera los cambios asociados a una sociedad que vive cada vez más años.

Sucursal de Punta Arenas busca convertirse en un punto de encuentro

Respecto de su visita a Magallanes, el gerente general explicó que uno de los objetivos principales fue conocer directamente a los equipos de trabajo, reunirse con afiliados y recoger las necesidades particulares de la comunidad regional.

Durante su agenda también sostuvo un encuentro con pensionadas que participan semanalmente en talleres organizados en dependencias de la institución, instancia que permitió conocer sus experiencias y recoger inquietudes sobre los beneficios y actividades que podrían incorporarse.

En ese contexto, adelantó que Caja Los Héroes proyecta una transformación del concepto de sus sucursales, buscando que estos espacios dejen de funcionar exclusivamente como lugares para realizar trámites y se conviertan en puntos de encuentro para la comunidad.

La propuesta contempla habilitar espacios donde los afiliados puedan participar en talleres, cursos de educación financiera, actividades relacionadas con finanzas sostenibles, ejercicios y otras instancias de formación y convivencia.

Esta transformación también se proyecta para la sucursal de Punta Arenas, donde se esperan novedades próximamente respecto de los cambios que permitirán ampliar sus funciones y fortalecer la relación con los usuarios.

Mayor participación de las cajas de compensación en la protección social

Durante la entrevista, Oliva también se refirió al rol que deberían desempeñar las cajas de compensación frente al aumento de las necesidades sociales y las dificultades que enfrentan distintas instituciones para responder a las demandas de la población.

En su análisis, el modelo de cajas de compensación, con más de 70 años de trayectoria en Chile, cuenta con capacidades que podrían contribuir a complementar la labor del Estado, especialmente en aquellos espacios donde la cobertura de servicios resulta insuficiente.

Como referencia, mencionó experiencias internacionales, particularmente de países nórdicos, donde instituciones de características similares participan en la entrega de determinados servicios públicos y administrativos.

Entre las posibilidades que planteó se encuentran una mayor colaboración en la entrega de documentos estatales, el apoyo a servicios que han perdido presencia territorial y el fortalecimiento de la atención a microempresarios y trabajadores independientes.

También destacó la necesidad de acompañar a quienes desarrollan actividades informales para complementar sus ingresos, entregándoles herramientas que faciliten la formalización de sus emprendimientos y el crecimiento de sus actividades económicas.

La soledad como desafío para la seguridad social

Finalmente, uno de los aspectos destacados por el ejecutivo fue el impacto de la soledad en la calidad de vida y la salud de las personas, una problemática que, según planteó, no afecta exclusivamente a los adultos mayores.

El gerente general sostuvo que el aislamiento y la falta de vínculos significativos representan un desafío creciente para la sociedad, incluso entre personas jóvenes que mantienen una permanente conexión con dispositivos y plataformas digitales.

En ese sentido, planteó que las instituciones vinculadas a la protección social también deben asumir un papel en la generación de espacios de convivencia, participación y acompañamiento, entendiendo que el bienestar de las personas no depende únicamente de prestaciones económicas o servicios de salud.

La visita de Jorge Oliva a Punta Arenas permitió conocer los principales lineamientos de trabajo de Caja Los Héroes, con énfasis en el fortalecimiento de sus beneficios, la adaptación a los cambios demográficos y tecnológicos, y la intención de desarrollar una mayor vinculación con las comunidades regionales.



