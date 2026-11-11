UNIDAD DE ADOPCIÓN DE MAGALLANES LLAMA A NUEVAS FAMILIAS A POSTULAR Y DAR UNA OPORTUNIDAD A NIÑOS QUE ESPERAN UN HOGAR

En el marco del Mes de la Adopción, representantes de la Unidad de Adopción Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia explicaron los principales pasos para adoptar, los requisitos que deben cumplir las personas interesadas y los desafíos que enfrentan los niños y niñas que esperan integrarse a una familia definitiva. Además, advirtieron que actualmente existe una necesidad de contar con más familias idóneas en la región.

Durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el abogado especializado de la Unidad de Adopción Regional, Rubén Rubio Marín, y el analista de la unidad, Manuel Núñez, abordaron el trabajo que desarrolla el equipo regional y la importancia de promover una mirada centrada en las necesidades de niños, niñas y adolescentes.

Un proceso centrado en el bienestar de niños y niñas

La Unidad de Adopción Regional cuenta con un equipo encabezado por su jefatura, María Teresa Rodríguez, trabajadora social, junto al abogado especializado Rubén Rubio Marín y el analista Manuel Núñez, psicólogo. Actualmente, se espera incorporar a un profesional del área social para completar el equipo multidisciplinario.

Uno de los principales énfasis del trabajo es que la adopción debe entenderse desde las necesidades de los niños y no desde las expectativas de los adultos que desean convertirse en padres. Por ello, la evaluación busca determinar qué familia puede responder de mejor manera a las características y necesidades particulares de cada niño que ha sido declarado susceptible de adopción.

Los profesionales explicaron que muchos de estos niños han atravesado experiencias adversas, vulneraciones de derechos y procesos de separación de sus familias de origen. Estas situaciones pueden generar consecuencias emocionales y dificultades para establecer vínculos de confianza, por lo que resulta fundamental que las familias adoptivas conozcan sus historias y estén preparadas para acompañarlos.

También se mencionaron los efectos que dejó la pandemia y el aislamiento social en algunos niños, particularmente en el desarrollo de habilidades relacionadas con las funciones ejecutivas, antecedentes que deben considerarse durante los procesos de evaluación y acompañamiento.

La mayoría de los casos requiere una resolución judicial

Desde la unidad explicaron que existen distintas circunstancias que pueden dar origen a un proceso adoptivo. Cerca de un 20% de los casos corresponde a mujeres o familias que manifiestan voluntariamente su decisión de ceder a un niño en adopción.

Sin embargo, la mayoría de los procesos se inicia a partir de situaciones en que los tribunales determinan que la familia de origen no cuenta con las condiciones necesarias para ejercer adecuadamente el cuidado. Antes de llegar a una declaración de susceptibilidad de adopción, se busca trabajar con el entorno familiar para intentar recuperar sus capacidades de cuidado y, cuando corresponde, favorecer la reunificación.

Cuando estas alternativas no resultan posibles y se determina que no existen condiciones para que el niño permanezca con su familia de origen, se puede iniciar judicialmente el procedimiento para declararlo susceptible de adopción.

En paralelo, las personas interesadas en adoptar deben desarrollar un proceso de evaluación ante el Servicio, destinado a establecer si cuentan con las condiciones y la idoneidad necesarias para asumir la responsabilidad de la parentalidad adoptiva.

Requisitos y duración del proceso

Entre los requisitos legales actualmente mencionados por los profesionales se encuentran tener entre 25 y 60 años y mantener una diferencia de edad de al menos 20 años con el niño o niña que se busca adoptar. Estos criterios forman parte de las condiciones que deben considerarse durante la postulación, junto con una evaluación psicosocial que permita conocer las capacidades y condiciones de quienes desean adoptar.

Los representantes de la unidad explicaron que el proceso contempla dos etapas diferenciadas: por una parte, la determinación judicial de que un niño es susceptible de adopción y, por otra, la evaluación de las personas o familias interesadas para establecer su idoneidad.

En cuanto a los plazos, la etapa judicial puede extenderse aproximadamente entre dos y tres años, dependiendo de las características de cada caso y de las actuaciones que deban desarrollarse. Posteriormente, cuando existe un niño susceptible de adopción y una familia que ha sido evaluada favorablemente, comienza la búsqueda de la alternativa familiar más adecuada, proceso conocido como matching, que puede concretarse en algunos meses.

Los profesionales precisaron que los tiempos no son iguales para todos los casos y que no es posible garantizar una fecha determinada para concretar una adopción.

Familia de acogida y familia adoptiva: dos funciones distintas

Durante la conversación también se aclararon las diferencias entre las familias de acogida y las familias adoptivas, debido a que ambas cumplen funciones distintas dentro del sistema de protección.

Las familias de acogida, vinculadas al programa FAE, entregan cuidados de carácter transitorio a niños que requieren protección mientras se resuelve su situación familiar. En cambio, la adopción constituye una medida de carácter definitivo y representa una de las últimas alternativas de protección para restituir el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia.

Aunque una familia de acogida podría eventualmente postular a la adopción de un niño bajo su cuidado, esa posibilidad requiere cumplir los requisitos correspondientes y someterse a la evaluación y revisión judicial. La finalidad inicial de incorporarse como familia de acogida no es necesariamente adoptar, sino brindar protección temporal.

Preparación y acompañamiento durante la incorporación a una nueva familia

Una vez que se determina cuál es la familia más adecuada para un niño, comienza la etapa de preparación y enlace adoptivo. Este periodo contempla un trabajo previo con el niño, orientado a abordar su historia de vida y prepararlo para la llegada de quienes asumirán su cuidado de manera definitiva.

En este proceso también participa el sistema de cuidado alternativo que ha acompañado al niño, con el propósito de que la transición se desarrolle de manera gradual y respetuosa. Los primeros encuentros se realizan paulatinamente y permiten que la familia adoptiva comience a integrarse a las rutinas y actividades cotidianas del niño.

El enlace suele extenderse entre dos y tres semanas, periodo durante el cual se espera avanzar hacia la incorporación del niño al hogar de la familia adoptiva, mientras se aguarda la audiencia judicial que decreta la adopción.

Los profesionales advirtieron que esta etapa no siempre está libre de dificultades. Pueden presentarse desregulaciones emocionales o conductas complejas asociadas a las experiencias previas de los niños, por lo que el acompañamiento profesional también considera el trabajo con los adultos para entregar herramientas que permitan comprender y abordar estas situaciones.

Una vez que el niño comienza a pernoctar en su nuevo hogar, se inicia además un acompañamiento a la parentalidad adoptiva. Actualmente, este apoyo se encuentra establecido por un periodo de cuatro años, con una mayor intensidad durante los primeros meses y una frecuencia que disminuye progresivamente.

Menores posibilidades de adopción para niños mayores

Otro de los aspectos abordados fue la edad de los niños que esperan una familia. De acuerdo con la experiencia regional, los casos que han conocido corresponden mayoritariamente a niños de entre tres y cinco años.

No obstante, los profesionales señalaron que las posibilidades de adopción tienden a disminuir a partir de los nueve o diez años, debido a que muchas familias postulantes manifiestan preferencia por niños más pequeños. Esta situación representa un desafío para el sistema, especialmente considerando que existen niños de mayor edad que permanecen en residencias a la espera de una alternativa familiar definitiva.

En ese contexto, la unidad busca promover una comprensión más amplia de la adopción, invitando a las personas interesadas a considerar las necesidades de niños de distintas edades y a informarse sobre las características de cada proceso.

Llamado a las familias de Magallanes a informarse y postular

En el marco del Mes de la Adopción, los representantes de la unidad destacaron la importancia de visibilizar esta alternativa y acercar información a la comunidad, especialmente porque en Magallanes no existe una gran cantidad de familias disponibles e idóneas para responder a las necesidades de los niños que requieren una familia adoptiva.

La campaña busca derribar mitos relacionados con la complejidad del procedimiento y sus tiempos, además de explicar que la etapa de evaluación de las personas interesadas no necesariamente es extensa. Esto, sin embargo, debe diferenciarse del tiempo total que puede tomar concretar una adopción, el cual depende de las circunstancias particulares de cada niño y del proceso judicial correspondiente.

Las personas interesadas en iniciar una postulación pueden acercarse presencialmente a las dependencias del Servicio, ubicadas en Lautaro Navarro #1112, en Punta Arenas. También pueden ingresar al sitio web oficial del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en servicioproteccion.gob.cl, donde es posible acceder a información sobre adopción, requisitos, trámites digitales, búsqueda de orígenes y preguntas frecuentes.

A través de la plataforma, quienes manifiesten interés pueden inscribirse para que la unidad regional tome contacto con ellos y coordine una primera charla informativa. Posteriormente, el proceso contempla un taller de sensibilización y la evaluación de idoneidad correspondiente.

​



​

