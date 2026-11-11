Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

11 de noviembre de 2026

CARTA AL DIRECTOR | ¿Y SI BUSCAMOS SOLUCIONES JUSTAS PARA ENFRENTAR EL BENCINAZO?

Por Roberto Sahr Domian

CARTA AL DIRECTOR

​Frente a la emergencia que estamos viviendo y mientras se prolongue el temporal de este conflicto, creo que existen medidas que el Gobierno podría adoptar para aliviar el bolsillo de todos los chilenos.

Propongo tres medidas concretas:
1. IVA TRANSITORIO CONGELADO. Fijar temporalmente el IVA aplicado a los combustibles en un monto equivalente al que se recaudaba antes del bencinazo, evitando que el alza de los precios se traduzca también en una mayor recaudación por este concepto.
2. UN IMPUESTO ESPECÍFICO JUSTO PARA TODOS. Distribuir la recaudación del impuesto específico entre TODOS los consumidores de combustibles, sin privilegios ni excepciones. Que aporten proporcionalmente todos: particulares, empresas, mineras, navieras y demás sectores que hoy gozan de exenciones. ¿Por qué unos sí y otros no?
3. ENAP, AL SERVICIO DE CHILE. Que ENAP cobre por su labor de refinación considerando sus costos reales de operación más un margen de utilidad razonable y transparente. No parece justo que se utilicen como referencia los valores que cobran las refinerías de Estados Unidos, sin considerar nuestra realidad y los costos efectivos de ENAP.

No estoy proponiendo regalar combustibles ni desconocer los costos de la industria. Estoy proponiendo justicia tributaria, transparencia y una distribución más equitativa de las cargas.
En momentos difíciles, el esfuerzo no puede recaer siempre sobre los mismos: los trabajadores, los pequeños empresarios y las familias chilenas.
¡Que el costo de esta crisis se distribuya con justicia y no siempre a costa del bolsillo de los ciudadanos!

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

DETECTIVES DE LA PDI DECOMISAN MÁS DE 3,5 KILOS DE COCAÍNA AVALUADOS EN $70 MILLONES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Cinco bloques de clorhidrato de cocaína, equivalentes a aproximadamente 3.500 dosis, fueron decomisados durante el operativo.

pdi101126
nuestrospodcast
ASMAR MAGALLANES (1)

PUNTA ARENAS Y VALDIVIA FORTALECEN ALIANZA DE CIUDADES NAVALES EN VISITA A ASMAR

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR | ¿Y SI BUSCAMOS SOLUCIONES JUSTAS PARA ENFRENTAR EL BENCINAZO?

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
CASINO
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
Mesa Nudos Críticos CChC Minvu (31)

CCHC MAGALLANES, MINVU Y SERVIU INICIAN MESA ESTRATÉGICA PARA AGILIZAR PROYECTOS DE VIVIENDA

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ciclo-3-mediacion

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL ABRE POSTULACIONES PARA ACREDITAR MEDIADORES PENALES JUVENILES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.