CARTA AL DIRECTOR | ¿Y SI BUSCAMOS SOLUCIONES JUSTAS PARA ENFRENTAR EL BENCINAZO?

​Frente a la emergencia que estamos viviendo y mientras se prolongue el temporal de este conflicto, creo que existen medidas que el Gobierno podría adoptar para aliviar el bolsillo de todos los chilenos.



Propongo tres medidas concretas:

1. IVA TRANSITORIO CONGELADO. Fijar temporalmente el IVA aplicado a los combustibles en un monto equivalente al que se recaudaba antes del bencinazo, evitando que el alza de los precios se traduzca también en una mayor recaudación por este concepto.

2. UN IMPUESTO ESPECÍFICO JUSTO PARA TODOS. Distribuir la recaudación del impuesto específico entre TODOS los consumidores de combustibles, sin privilegios ni excepciones. Que aporten proporcionalmente todos: particulares, empresas, mineras, navieras y demás sectores que hoy gozan de exenciones. ¿Por qué unos sí y otros no?

3. ENAP, AL SERVICIO DE CHILE. Que ENAP cobre por su labor de refinación considerando sus costos reales de operación más un margen de utilidad razonable y transparente. No parece justo que se utilicen como referencia los valores que cobran las refinerías de Estados Unidos, sin considerar nuestra realidad y los costos efectivos de ENAP.



No estoy proponiendo regalar combustibles ni desconocer los costos de la industria. Estoy proponiendo justicia tributaria, transparencia y una distribución más equitativa de las cargas.

En momentos difíciles, el esfuerzo no puede recaer siempre sobre los mismos: los trabajadores, los pequeños empresarios y las familias chilenas.

¡Que el costo de esta crisis se distribuya con justicia y no siempre a costa del bolsillo de los ciudadanos!

