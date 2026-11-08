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8 de noviembre de 2026

COLEGIO DE ABOGADOS SE INCORPORA AL REGISTRO DE ORGANIZACIONES VINCULADAS A LOS DERECHOS HUMANOS DEL INDH

​La institución formalizó su inscripción en el registro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que actualmente reúne a más de 160 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y protección de estos derechos.

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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) formalizó la incorporación del Colegio de Abogados de Chile a su Registro de instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, tras una reunión entre el director del organismo, Yerko Ljubetic, y representantes del Consejo del gremio, encabezado por su presidente, Ramiro Mendoza.

Ljubetic destacó la incorporación de la organización, señalando que su participación puede contribuir a los debates sobre acceso a la justicia y protección de los derechos de las personas. Asimismo, valoró el aporte que puede realizar el Colegio de Abogados desde su experiencia profesional y su participación como integrante de la sociedad civil.

Por su parte, Ramiro Mendoza indicó que la decisión de incorporarse responde al interés del gremio por contribuir al trabajo del INDH y aportar su experiencia profesional en las discusiones relacionadas con la protección de los derechos humanos y las modificaciones legales que involucran al organismo.

El registro actualmente reúne a más de 160 organizaciones que trabajan en distintas áreas, entre ellas derechos de las mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, memoria, medio ambiente, acceso a la salud y educación, además de los derechos de niñas, niños y adolescentes y diversidades sexo-genéricas.

La participación de estas instituciones también tiene un papel en la composición del Consejo del INDH, ya que las organizaciones inscritas en el registro eligen a cuatro de sus once integrantes, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos. Este mecanismo busca incorporar distintas perspectivas de la sociedad civil al trabajo del organismo.


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