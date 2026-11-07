KENSHOKAN PUNTA ARENAS SE CORONÓ CAMPEÓN DE LA IV COPA DANKETSU

El club deportivo de Karate Kenshokan Punta Arenas se quedó con el primer lugar de la IV versión de la Copa Danketsu, disputada el domingo 1 de noviembre en el gimnasio fiscal de Punta Arenas.

La competencia reunió a más de 70 deportistas, con edades que iban desde los 5 hasta los 70 años. Kenshokan logró imponerse frente a los dojos Samurai Senshi no Te y Samurai Bushido, con un total de 16 medallas de oro, 10 de plata y dos de bronce en las categorías de Kata y Kumite.

En las siguientes posiciones se ubicaron los clubes Ganbaru, Ken Shin Kan Magallanes, Samurai Punta Arenas, Samurai Puerto Natales y el Instituto Rubilar de Río Gallegos.

El sensei Daniel Cárdenas señaló que la competencia permitió a los deportistas prepararse y ajustar aspectos técnicos de cara al selectivo nacional federado, programado para diciembre en Santiago. En esa instancia, 13 representantes de Magallanes buscarán participar en la competencia nacional.

Finalmente, el club Kenshokan agradeció la colaboración de padres y apoderados, de la Asociación Deportiva Regional de Karate Magallanes y el aporte de la Fundación Municipal de Punta Arenas y del Ministerio del Deporte para la entrega de premios. Asimismo, destacó el rendimiento y talento de sus deportistas.

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