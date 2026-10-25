“PROYECTO BULLYING”: OBRA TEATRAL SOBRE EL ACOSO ESCOLAR SE ESTRENARÁ EN PUNTA ARENAS

La compañía Teatro Muerto estrenará en Punta Arenas la obra “Proyecto Bullying”, una propuesta escénica inspirada en el intento de suicidio de un estudiante de 14 años ocurrido en la ciudad en agosto de 2024, tras un proceso sostenido de acoso escolar. Escrita y dirigida por Alejandro Bradasic, la obra aborda las consecuencias emocionales, familiares e institucionales de la violencia escolar.

El montaje se construyó a partir de un proceso de investigación y jornadas de mediación artística con estudiantes secundarios del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez y del Liceo Sara Braun. Según explicó Bradasic, no se trata de una reconstrucción documental del caso, sino de una ficción fragmentada que utiliza un espacio metafórico para representar distintas dimensiones de esta problemática.

“Proyecto Bullying” contará con las actuaciones de Andrés Guzmán y Raika Bradasic, diseño escénico de Tatiana Pimentel y música original de Derek Biskupovic. La presentación también aborda la percepción de seguridad de los espacios que habitan los escolares en Punta Arenas, a partir de antecedentes recogidos durante la investigación y las instancias de trabajo con adolescentes.

El estreno se realizará el viernes 6 de noviembre en el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, ubicado en calle Karukinka 140. Habrá una función exclusiva para estudiantes a las 11:30 horas y otra para público general a las 19:00 horas. Ambas serán con entrada liberada.

La iniciativa cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2026. Después de su estreno en Punta Arenas, la obra tiene previstas presentaciones en Puerto Natales el 13 de noviembre y en Porvenir el 16 de noviembre. Los detalles se pueden consultar en la cuenta de Instagram @proyectobullying.teatro.

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