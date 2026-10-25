Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

25 de octubre de 2026

“PROYECTO BULLYING”: OBRA TEATRAL SOBRE EL ACOSO ESCOLAR SE ESTRENARÁ EN PUNTA ARENAS

​La compañía Teatro Muerto presentará el montaje el 6 de noviembre en el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, con funciones gratuitas para estudiantes y público general.

Lectura carta

La compañía Teatro Muerto estrenará en Punta Arenas la obra “Proyecto Bullying”, una propuesta escénica inspirada en el intento de suicidio de un estudiante de 14 años ocurrido en la ciudad en agosto de 2024, tras un proceso sostenido de acoso escolar. Escrita y dirigida por Alejandro Bradasic, la obra aborda las consecuencias emocionales, familiares e institucionales de la violencia escolar.

El montaje se construyó a partir de un proceso de investigación y jornadas de mediación artística con estudiantes secundarios del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez y del Liceo Sara Braun. Según explicó Bradasic, no se trata de una reconstrucción documental del caso, sino de una ficción fragmentada que utiliza un espacio metafórico para representar distintas dimensiones de esta problemática.

“Proyecto Bullying” contará con las actuaciones de Andrés Guzmán y Raika Bradasic, diseño escénico de Tatiana Pimentel y música original de Derek Biskupovic. La presentación también aborda la percepción de seguridad de los espacios que habitan los escolares en Punta Arenas, a partir de antecedentes recogidos durante la investigación y las instancias de trabajo con adolescentes.

El estreno se realizará el viernes 6 de noviembre en el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, ubicado en calle Karukinka 140. Habrá una función exclusiva para estudiantes a las 11:30 horas y otra para público general a las 19:00 horas. Ambas serán con entrada liberada.

La iniciativa cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2026. Después de su estreno en Punta Arenas, la obra tiene previstas presentaciones en Puerto Natales el 13 de noviembre y en Porvenir el 16 de noviembre. Los detalles se pueden consultar en la cuenta de Instagram @proyectobullying.teatro.


biocombustibles

ESTUDIANTES DEL SLEP MAGALLANES PRESENTARON PROYECTO DE BIOCOMBUSTIBLES A LA INDUSTRIA SALMONERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

MODERNIZAN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD PARA AGILIZAR TRÁMITES EN MAGALLANES

Leer Más

​La actualización del sistema de calificación y certificación de COMPIN busca simplificar los procedimientos, evitar la duplicación de documentos y facilitar el acceso a la credencial de discapacidad. Magallanes fue una de las regiones piloto de la iniciativa.

​La actualización del sistema de calificación y certificación de COMPIN busca simplificar los procedimientos, evitar la duplicación de documentos y facilitar el acceso a la credencial de discapacidad. Magallanes fue una de las regiones piloto de la iniciativa.

certificación
nuestrospodcast
Lectura carta

“PROYECTO BULLYING”: OBRA TEATRAL SOBRE EL ACOSO ESCOLAR SE ESTRENARÁ EN PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
Lectura carta

“PROYECTO BULLYING”: OBRA TEATRAL SOBRE EL ACOSO ESCOLAR SE ESTRENARÁ EN PUNTA ARENAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
MUELLE LORETO

DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL COMENZÓ CON RECORRIDO TEATRALIZADO EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
DPCR_2026

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL DE MAGALLANES OFRECERÁ MÁS DE 50 ACTIVIDADES ESTE FIN DE SEMANA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.