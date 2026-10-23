23 de octubre de 2026
ESTUDIANTES LIDERARON V FERIA ESCOLAR “ACTÍVATE, CUÍDATE Y VIVE SIN ACV”
Los estudiantes expusieron los conocimientos adquiridos a través de talleres, materiales educativos, juegos y actividades de promoción de la salud, enfocadas en los factores de riesgo del ACV, la importancia de mantener estilos de vida saludables y la necesidad de reconocer oportunamente los síntomas de esta patología.
Los y las estudiantes de los establecimientos educacionales Liceo Sara Braun, Liceo Experimental, Liceo Luis Alberto Barrera y Colegio Alemán, junto a alumnos y alumnas de la Universidad de Magallanes, fueron los protagonistas de la V Feria Escolar desarrollada en el marco del proyecto intersectorial “Actívate, Cuídate y Vive sin ACV”.
“Mi abuela tuvo un ACV, entonces gracias a estos conocimientos he estado ahí, más atenta, dándoles todos mis conocimientos a mis personas queridas para que ellos puedan saber todo lo que implica un ACV”, señaló Constanza Manquilef, alumna de tercero medio del Liceo Sara Braun.
Por su parte, Martina Rubilar, alumna de tercero medio del Colegio Alemán, expresó que participar del proyecto ha sido una experiencia muy interesante, involucrando el aprendizaje también el trabajo investigativo. “Nosotros realizamos trabajos de investigación, nos dividimos en grupos en el curso y empezamos a investigar sobre los ACV y cómo prevenirlo desde distintos aspectos. Algunos compañeros abarcaron desde el estrés docente, algunos del estrés adolescente, como prevenir la hipertensión, cosas así”, acotó.
En este sentido, la iniciativa busca educar a la comunidad escolar sobre la prevención y detección oportuna del Accidente Cerebrovascular (ACV), mediante una estrategia participativa que convierte a los estudiantes en agentes de cambio y promotores de hábitos de vida saludables en sus familias y comunidades, es resultado del trabajo colaborativo entre la SEREMI de Salud, Servicio de Salud Magallanes, Hospital Clínico, Universidad de Magallanes, APS Punta Arenas y los establecimientos educacionales participantes.
Durante la jornada, los estudiantes expusieron los conocimientos adquiridos a través de talleres, materiales educativos, juegos y actividades de promoción de la salud, enfocadas en los factores de riesgo del ACV, la importancia de mantener estilos de vida saludables y la necesidad de reconocer oportunamente los síntomas de esta patología.
Al respecto, el neurólogo del Hospital Clínico e impulsor del proyecto, Dr. Javier Gaete, explicó que los ACV representan la segunda causa de muerte en Chile, y una de las principales causas discapacidad en adultos.
“Todos los factores hacen muy necesaria la educación de esta enfermedad, tanto en el reconocimiento de los síntomas, considerando que es una enfermedad tiempo dependiente. Si la persona reconoce los síntomas, puede ser trasladado a un hospital y va a tener más posibilidades y menor riesgo de muerte y secuelas. Y además es una enfermedad que se puede prevenir, el 80% los ACV se pueden prevenir”, indicó el especialista.
El Dr. Gaete destacó, además, que el programa educativo lleva su mensaje a estudiantes de tercero medio de cuatro establecimientos de Punta Arenas, en línea con las guías internacionales que reconocen la educación comunitaria como uno de los pilares del manejo del ACV. “Este programa educativo tiene la particularidad, que el mensaje es llevado a estudiantes de tercero medio de 4 liceos de Punta Arenas. Recientes guías internacionales que abordan la atención del ACV y que son de referencia mundial, ven a la educación como uno de los pilares del manejo del ACV. La educación a las personas, a la comunidad, acerca de qué es la enfermedad, cuáles son sus síntomas principales y cómo se puede prevenir. Así que este programa va muy en línea con esto que es de interés Mundial”, señaló.
El SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, valoró el desarrollo de la quinta versión de la feria, el compromiso de los establecimientos participantes y la incorporación del Colegio Alemán en esta edición. Asimismo, destacó el rol de las y los estudiantes en la difusión de información preventiva y en la promoción de hábitos saludables.
“La importancia es crear conciencia respecto de este tema. Lo conversamos con algunos de los alumnos y muchos de ellos no conocían mucho sobre él. Por eso es relevante informar a los estudiantes y, a través de ellos, a las familias, generando cambios de conducta frente a factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol, entre otros”, expresó la autoridad sanitaria.
Respecto de la realidad regional, informó que durante 2025 se registraron 275 casos de accidentes cerebrovasculares en Magallanes, cifra que se mantiene dentro de los niveles observados en los últimos años. Sin embargo, manifestó su preocupación por el aumento de casos en personas menores de 50 años, destacando la necesidad de fortalecer la prevención y promover cambios en los hábitos de vida de la población.
Para el director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, la feria constituye una instancia de gran valor, ya que refleja la participación activa de las comunidades educativas en la formación de estudiantes capaces de identificar oportunamente los síntomas de un ACV.
“Este proyecto es único a nivel nacional, lleva cinco años ejecutándose y son más de 15 los establecimientos que han participado activamente con sus comunidades educativas. Por lo tanto, la evaluación es altamente positiva”, enfatizó.
Desde la experiencia del Liceo Sara Braun, la enfermera docente Yanira Acosta, destacó que el establecimiento ha participado desde la primera versión de la iniciativa y que los estudiantes valoran profundamente la posibilidad de llevar lo aprendido más allá de la sala de clases.
“Es una oportunidad grandísima porque los chiquillos siempre buscan más información y quieren salir a la comunidad a informar. No se quedan solo con la feria o con el congreso, sino que quieren llevar el mensaje a sus familias. Además, motiva a estudiantes de cursos menores a ingresar a la especialidad y a participar en futuras versiones”, comentó.
Reconocer los síntomas de un ACV a tiempo, puede salvar vidas; si una persona presenta de forma repentina debilidad o adormecimiento en la cara, brazo o pierna —especialmente de un lado del cuerpo—, dificultad para hablar, entender, ver o caminar, o un dolor de cabeza intenso e inusual, debe solicitar atención médica de urgencia llamando al 131.
En total, son $9.000 millones los que están a la espera de financiamiento desde 2025. Además, en el encuentro hablaron del relleno sanitario y el edificio consistorial.
En total, son $9.000 millones los que están a la espera de financiamiento desde 2025. Además, en el encuentro hablaron del relleno sanitario y el edificio consistorial.