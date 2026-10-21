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21 de octubre de 2026

PDI ANUNCIA NUEVA UNIDAD INTEGRAL EN PUERTO WILLIAMS Y DESTACA TRABAJO DE SEGURIDAD EN MAGALLANES

​Conexión PDI

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El jefe de la Prefectura Provincial Magallanes de la PDI, prefecto Pablo Merino Campos, anunció importantes avances para la labor policial en el extremo sur. Durante su participación en el espacio Conexión PDI, destacó la transformación de la avanzada de Puerto Williams en la primera brigada integral, fortaleciendo directamente la seguridad en la región de Magallanes.

En su reciente diálogo emitido por Polar Comunicaciones, la autoridad explicó que esta unidad en la provincia Antártica duplicará su dotación actual. De este modo, los detectives no solo abarcarán el control migratorio fronterizo, sino que también sumarán nuevas capacidades operativas especializadas para el análisis y la investigación criminal en el territorio.

El prefecto Merino también valoró el desarrollo de un ecosistema de seguridad interagencial impulsado en conjunto con otras instituciones. En este sentido, relevó los operativos coordinados con la Armada de Chile, los cuales han permitido ubicar y capturar durante este año a trece prófugos de la justicia que se ocultaban en zonas aisladas.

Finalmente, a lo largo de este capítulo de Conexión PDI, se abordaron los desafíos preventivos ante el inicio de la temporada de cruceros en Punta Arenas. Para optimizar estas fiscalizaciones, la institución implementará próximamente el sistema tecnológico Avis, una herramienta que modernizará y agilizará el monitoreo migratorio local.

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La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.

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