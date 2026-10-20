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20 de octubre de 2026

DETIENEN A HOMBRE POR DAÑOS A VEHÍCULO Y AMENAZAS DE MUERTE DURANTE PROCEDIMIENTO EN PUNTA ARENAS

El imputado fue identificado por sus iniciales R.E.A.N., de nacionalidad chilena y 33 años, quien, de acuerdo con los antecedentes entregados, mantenía antecedentes penales anteriores.

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Carabineros detuvo a un hombre de 33 años durante la madrugada de este martes 20 de octubre, en Punta Arenas, luego de ser sorprendido presuntamente intentando romper el vidrio de un vehículo estacionado en el sector de calle Juan Draguisevic con Mina Loreto. El procedimiento contó con la intervención de inspectores municipales, quienes lograron ubicar al individuo tras realizar un patrullaje junto a la víctima.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, el sujeto habría intentado dañar uno de los vidrios del automóvil, para posteriormente huir del lugar al ser descubierto. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, funcionarios de Seguridad Municipal se trasladaron hasta el domicilio donde se había registrado el hecho y, en conjunto con la afectada, iniciaron un recorrido preventivo por las inmediaciones para localizar al sospechoso.

Las diligencias permitieron dar con el individuo, quien fue retenido por los inspectores municipales a la espera de la llegada de personal de Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas.

Según la información policial, al momento de la intervención el hombre comenzó a proferir amenazas de muerte contra la mujer, además de oponer resistencia al procedimiento de detención.

El imputado fue identificado por sus iniciales R.E.A.N., de nacionalidad chilena y 33 años, quien, de acuerdo con los antecedentes entregados, mantenía antecedentes penales anteriores.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

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DENUNCIA POR ROBO POR SORPRESA EN HOGAR PROTEGE TERMINA CON UN DETENIDO EN PUNTA ARENAS

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