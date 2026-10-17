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17 de octubre de 2026

SEMINARIO INTERNACIONAL REUNIRÁ EN PUNTA ARENAS A EXPERTOS EN ARQUITECTURA Y TERRITORIO

​El encuentro “Austral: el sur como proyecto” se realizará el 19 y 20 de octubre en la Universidad de Magallanes y el Hotel Cabo de Hornos. La actividad gratuita abordará temas como geopolítica, patrimonio, vivienda, energía y desarrollo territorial.

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Punta Arenas será sede del seminario internacional “Austral: el sur como proyecto”, una instancia que reunirá a arquitectos, académicos, artistas, empresas, autoridades y representantes de la comunidad para debatir sobre los desafíos del territorio austral. El encuentro tendrá dos jornadas, el lunes 19 de octubre en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG) y el martes 20 en el Hotel Cabo de Hornos.

La iniciativa busca abordar el patrimonio, el paisaje, la vivienda, la infraestructura y la transición energética desde la experiencia del extremo sur, cuestionando la mirada que considera estos territorios únicamente como reservas de recursos o espacios definidos desde otros centros de decisión. “Los territorios australes no son un vacío: son territorios habitados, con memoria, infraestructuras, ecosistemas y conocimientos propios”, señaló María Pilar Pinchart, directora del seminario.

Entre las actividades programadas para el lunes destaca la presentación del arquitecto Rodrigo Aguilar sobre la futura Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, proyecto que contempla la recuperación del antiguo recinto de la cárcel de Punta Arenas para convertirlo en un espacio público destinado a la memoria, la lectura, la investigación y el patrimonio. El martes, el capitán de fragata Jorge García Hulaud abrirá la jornada con una exposición sobre soberanía y cartografía naval.

El encuentro también contará con la participación de Ole Bouman, curador, historiador y académico reconocido por su trabajo en el ámbito de la arquitectura contemporánea. Su conferencia, titulada “To beyond or not to be”, abordará el papel de la arquitectura más allá de los edificios y su relación con la cultura, la política y las decisiones sobre el territorio.

Organizado por What if? Cluster y curado por María Pilar Pinchart junto al académico de la UMAG Sergio Salazar, el seminario cuenta con financiamiento del Fondart Regional de Magallanes, convocatoria 2026. La inscripción es gratuita y los cupos son limitados.


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