SECRETARIO NACIONAL DE LA ANEF ADVIERTE QUE RECORTES PRESUPUESTARIOS AFECTARÁN A INSTITUCIONES PERMANENTES DEL ESTADO EN MAGALLANES

El Secretario Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Insunza, visitó los estudios de Polar Comunicaciones para analizar los alcances del presupuesto nacional y su impacto en el funcionamiento de las instituciones públicas. Durante su participación en La Voz de la ANEF, el dirigente expresó su preocupación por los efectos que las recientes medidas económicas y recortes presupuestarios proyectan sobre los servicios que el Estado garantiza a la ciudadanía.

Insunza fue enfático en señalar que el actual escenario restringe y sofoca a las instituciones estatales, reduciendo dotaciones en áreas críticas. En su intervención en La Voz de la ANEF, el dirigente detalló que el presupuesto muestra incoherencias, como la reducción de recursos y personal en organismos de educación inicial, a pesar de los discursos oficiales que priorizan este sector. Además, advirtió sobre la drástica disminución de fondos en el presupuesto de los gobiernos regionales, con una merma que en Magallanes alcanzaría los siete mil millones de pesos.

Desde Polar Comunicaciones, la entrevista permitió visibilizar el desafío que asume la ANEF de informar a la ciudadanía sobre las consecuencias de estos ajustes. El llamado de la organización apunta a que los parlamentarios actúen en consecuencia durante el debate legislativo, defendiendo la continuidad de los derechos sociales y garantizando que los servicios públicos en la Región de Magallanes puedan seguir cumpliendo su labor de manera adecuada frente a un escenario económico restrictivo.



