LA APUESTA DE AGRICULTORES MAGALLÁNICOS APOYADOS POR INDAP PARA CUIDAR EL AGUA

En Magallanes, una canaleta puede ser tan importante para la huerta como una buena semilla. Cuando llueve, el agua corre por el techo de la casa, el galpón o el invernadero; las canaletas la reciben y la conducen por tuberías hasta un estanque o un gran depósito flexible que en el campo conocen como guatero. Allí queda almacenada para regar cuando las precipitaciones escasean y los cultivos más la necesitan.

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Esa es una de las ideas que orientan las iniciativas presentadas al Programa de Obras Menores de Riego (PROMR) de INDAP. La convocatoria recibió 43 proyectos de usuarios de la institución de Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales y Puerto Williams. Las propuestas incluyen captación de aguas lluvias, almacenamiento y mejoras en los equipos y sistemas que permiten aprovechar el recurso en los predios.





La canaleta es una pieza pequeña, pero decisiva. Sin ella, buena parte de la lluvia que golpea los techos termina en el suelo. Con una red de captación bien instalada, ese recorrido cambia de destino y el agua llega al depósito, donde queda disponible para el riego. Cuando estos sistemas incorporan goteo, las familias pueden aprovechar mejor cada litro almacenado.

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Detrás de estas propuestas hay una experiencia que los agricultores conocen de cerca. La lluvia puede llegar en una época y faltar cuando las plantas más necesitan agua. Esa incertidumbre obliga a anticiparse, especialmente en predios donde la producción de hortalizas y el cuidado de los animales dependen de contar con reservas suficientes.

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La enseñanza es concreta. Además de esperar la próxima lluvia, hay que tener dónde guardarla. Por eso, la cosecha de agua expresa una decisión de las familias campesinas de cuidar el recurso y sostener su producción frente a las variaciones del clima.

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El director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic Álvarez, destacó la incorporación de tecnologías que permiten usar el agua con mayor eficiencia y fortalecer la agricultura ante los desafíos del cambio climático.

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"Las familias campesinas saben lo que significa quedarse sin agua en plena temporada. Por eso están tomando la decisión consciente de aprovechar la lluvia cuando llega, guardarla y usar solo la necesaria. Cuidar el agua es cuidar la posibilidad de seguir produciendo alimentos en Magallanes", sostuvo.

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Las propuestas también incluyen recambio de bombas, reposición de cintas de goteo, instalación de estanques y otros equipos para mejorar el riego. Son respuestas distintas a la preocupación compartida de disponer de agua y aprovecharla mejor en cada predio.

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Cada proyecto pasa por una revisión administrativa, económica y técnica. INDAP evalúa la viabilidad de las soluciones y revisa los presupuestos y las cotizaciones para comprobar que los materiales y equipos requeridos tengan costos acordes con el mercado. La selección considera, además, los criterios de priorización del concurso y los recursos disponibles.

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Nueva oportunidad con el convenio GORE–INDAP





El financiamiento disponible en esta convocatoria alcanza los trece proyectos que permite atender una parte de las iniciativas. Los proyectos aprobados que queden sin recursos directos de INDAP podrán retomarse para postular a fondos del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través del convenio que sostiene con la institución.

Esta alternativa abre una oportunidad para responder a la demanda del concurso y dar continuidad al trabajo que las familias ya realizaron para identificar sus necesidades y formular sus propuestas. Su eventual financiamiento dependerá de los requisitos, la evaluación y la disponibilidad de recursos de esa vía de postulación.

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"Los 43 proyectos presentados muestran que existe una necesidad concreta de mejorar el acceso al agua y su uso en los predios. El convenio con el Gobierno Regional nos ofrece una oportunidad para ampliar la respuesta a esa demanda. Queremos aprovechar esa herramienta para que las iniciativas aprobadas que quedaron sin financiamiento puedan volver a postular y más familias cuenten con mejores condiciones para producir", señaló Bradasic.

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Por su parte, quienes deban subsanar observaciones podrán consultar en su agencia de área sobre los ajustes necesarios y las condiciones para presentar nuevamente sus iniciativas.

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El propósito es ampliar las oportunidades para que más agricultores mejoren sus sistemas de riego y almacenamiento. Desde una canaleta hasta una bomba, cada inversión puede ayudar a que la próxima lluvia se convierta en una reserva para los meses de escasez y en una mayor seguridad para producir alimentos en Magallanes, explicó Bradasic.

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Estos apoyos están dirigidos a pequeños productores agrícolas y campesinos acreditados como usuarios de INDAP, quienes deben cumplir los requisitos de cada convocatoria. Las personas interesadas pueden acercarse a la agencia de área correspondiente para consultar sobre su acreditación y las alternativas de apoyo disponibles.