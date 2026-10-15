Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
banner casino
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

15 de octubre de 2026

LA APUESTA DE AGRICULTORES MAGALLÁNICOS APOYADOS POR INDAP PARA CUIDAR EL AGUA

​La convocatoria del Programa de Obras Menores de Riego recibió 43 proyectos para mejorar la disponibilidad y el uso del agua en los predios. Las iniciativas aprobadas que no alcancen financiamiento con recursos directos de INDAP podrán retomarse para postular a fondos del Gobierno Regional, a través del convenio que mantiene con la institución y conforme a los requisitos de esa vía de financiamiento.

guatero
En Magallanes, una canaleta puede ser tan importante para la huerta como una buena semilla. Cuando llueve, el agua corre por el techo de la casa, el galpón o el invernadero; las canaletas la reciben y la conducen por tuberías hasta un estanque o un gran depósito flexible que en el campo conocen como guatero. Allí queda almacenada para regar cuando las precipitaciones escasean y los cultivos más la necesitan.

Esa es una de las ideas que orientan las iniciativas presentadas al Programa de Obras Menores de Riego (PROMR) de INDAP. La convocatoria recibió 43 proyectos de usuarios de la institución de Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales y Puerto Williams. Las propuestas incluyen captación de aguas lluvias, almacenamiento y mejoras en los equipos y sistemas que permiten aprovechar el recurso en los predios.

La canaleta es una pieza pequeña, pero decisiva. Sin ella, buena parte de la lluvia que golpea los techos termina en el suelo. Con una red de captación bien instalada, ese recorrido cambia de destino y el agua llega al depósito, donde queda disponible para el riego. Cuando estos sistemas incorporan goteo, las familias pueden aprovechar mejor cada litro almacenado.

Detrás de estas propuestas hay una experiencia que los agricultores conocen de cerca. La lluvia puede llegar en una época y faltar cuando las plantas más necesitan agua. Esa incertidumbre obliga a anticiparse, especialmente en predios donde la producción de hortalizas y el cuidado de los animales dependen de contar con reservas suficientes.
La enseñanza es concreta. Además de esperar la próxima lluvia, hay que tener dónde guardarla. Por eso, la cosecha de agua expresa una decisión de las familias campesinas de cuidar el recurso y sostener su producción frente a las variaciones del clima.

El director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic Álvarez, destacó la incorporación de tecnologías que permiten usar el agua con mayor eficiencia y fortalecer la agricultura ante los desafíos del cambio climático.

"Las familias campesinas saben lo que significa quedarse sin agua en plena temporada. Por eso están tomando la decisión consciente de aprovechar la lluvia cuando llega, guardarla y usar solo la necesaria. Cuidar el agua es cuidar la posibilidad de seguir produciendo alimentos en Magallanes", sostuvo.

Las propuestas también incluyen recambio de bombas, reposición de cintas de goteo, instalación de estanques y otros equipos para mejorar el riego. Son respuestas distintas a la preocupación compartida de disponer de agua y aprovecharla mejor en cada predio.

Cada proyecto pasa por una revisión administrativa, económica y técnica. INDAP evalúa la viabilidad de las soluciones y revisa los presupuestos y las cotizaciones para comprobar que los materiales y equipos requeridos tengan costos acordes con el mercado. La selección considera, además, los criterios de priorización del concurso y los recursos disponibles.

Nueva oportunidad con el convenio GORE–INDAP

El financiamiento disponible en esta convocatoria alcanza los trece proyectos que permite atender una parte de las iniciativas. Los proyectos aprobados que queden sin recursos directos de INDAP podrán retomarse para postular a fondos del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través del convenio que sostiene con la institución.
Esta alternativa abre una oportunidad para responder a la demanda del concurso y dar continuidad al trabajo que las familias ya realizaron para identificar sus necesidades y formular sus propuestas. Su eventual financiamiento dependerá de los requisitos, la evaluación y la disponibilidad de recursos de esa vía de postulación.

"Los 43 proyectos presentados muestran que existe una necesidad concreta de mejorar el acceso al agua y su uso en los predios. El convenio con el Gobierno Regional nos ofrece una oportunidad para ampliar la respuesta a esa demanda. Queremos aprovechar esa herramienta para que las iniciativas aprobadas que quedaron sin financiamiento puedan volver a postular y más familias cuenten con mejores condiciones para producir", señaló Bradasic.

Por su parte, quienes deban subsanar observaciones podrán consultar en su agencia de área sobre los ajustes necesarios y las condiciones para presentar nuevamente sus iniciativas.

El propósito es ampliar las oportunidades para que más agricultores mejoren sus sistemas de riego y almacenamiento. Desde una canaleta hasta una bomba, cada inversión puede ayudar a que la próxima lluvia se convierta en una reserva para los meses de escasez y en una mayor seguridad para producir alimentos en Magallanes, explicó Bradasic.

Estos apoyos están dirigidos a pequeños productores agrícolas y campesinos acreditados como usuarios de INDAP, quienes deben cumplir los requisitos de cada convocatoria. Las personas interesadas pueden acercarse a la agencia de área correspondiente para consultar sobre su acreditación y las alternativas de apoyo disponibles.
WhatsApp Image 2026-10-15 at 10

​PRESIDENTE DE GASTROPUQ LLAMA A INVERTIR EN PROMOCIÓN Y CREAR OFERTA DE TURISMO INVERNAL EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

CANCILLER ARGENTINO ASEGURA QUE NO DETENDRÁN AL BUQUE CHILENO QUE CONECTARÁ PUNTA ARENAS CON ISLAS FALKLAND

Leer Más

​Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.

​Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.

canciller-pablo-quirno-600x317
nuestrospodcast
rio las minas 14 octubre (4)

GOBIERNO CONTINÚA TRABAJOS PREVENTIVOS Y DE MITIGACIÓN EN EL RÍO DE LAS MINAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
WhatsApp Image 2026-10-15 at 11

SECRETARIO NACIONAL DE LA ANEF ADVIERTE QUE RECORTES PRESUPUESTARIOS AFECTARÁN A INSTITUCIONES PERMANENTES DEL ESTADO EN MAGALLANES

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
colegio

EDUCADORAS DEL LICEO DONALD MCINTYRE PRESENTARON INNOVADORA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN SEMINARIO DE EDUCACIÓN PARVULARIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
DL 1

LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO REUNIÓ A 200 ESTUDIANTES EN SU TERCERA FECHA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.