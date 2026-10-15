GOBIERNO CONTINÚA TRABAJOS PREVENTIVOS Y DE MITIGACIÓN EN EL RÍO DE LAS MINAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE PUNTA ARENAS

Luego del evento meteorológico que mantuvo a Punta Arenas bajo Alerta Roja, el Ministerio de Obras Públicas mantiene un despliegue permanente en terreno ejecutando labores de limpieza, despeje y retiro de material sedimentario en el cauce del Río de Las Minas, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad ante futuros eventos climáticos.



Hasta el sector ubicado aguas arriba del Puente Frei llegaron este miércoles la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, Seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, junto al director regional de Obras Hidráulicas, Jorge Martinic, el director regional de Vialidad, Franco Serafini, y el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, para constatar en terreno el avance de las faenas que se desarrollan de manera ininterrumpida desde la emergencia climática registrada el pasado 2 de octubre.



Durante la visita, el Seremi de Obras Públicas destacó que las labores forman parte del trabajo de recuperación y prevención impulsado por el MOP tras la contingencia.



“El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad y en coordinación con la Dirección de Obras Hidráulicas, mantiene los trabajos posteriores a la emergencia climática. Hoy nos encontramos limpiando y despejando el cauce del Río de Las Minas para recuperar su capacidad hidráulica y disminuir riesgos ante futuros eventos”, señaló la autoridad.



Los trabajos consideran el retiro de troncos, sedimentos y material acumulado en distintos puntos del río, especialmente en sectores que resultaron más afectados por las intensas precipitaciones. Las faenas se concentran en el tramo comprendido desde la barrera de control sedimentológico hacia aguas arriba, permitiendo restituir el espacio necesario para el escurrimiento de las aguas.



La Delegada Presidencial Regional Ericka Farías, relevó la importancia de estas acciones preventivas, enfatizando que la preparación y coordinación institucional son fundamentales para enfrentar escenarios meteorológicos adversos.

“La prevención es clave para evitar situaciones que puedan afectar a las personas y sus bienes. Estas labores permiten reducir riesgos y prepararnos de mejor manera ante futuras contingencias”, indicó.



Por su parte, el director regional de Vialidad, Franco Serafini, explicó que actualmente se está desarrollando una segunda etapa de intervención, destinada al retiro de material sedimentario acumulado en el cauce.



“Primero se efectuó la limpieza de troncos y elementos retenidos en la barrera de control sedimentológico. Ahora estamos avanzando en la remoción y acopio de material para posteriormente trasladarlo a su disposición final. Con ello buscamos otorgar mayor capacidad al cauce y mejorar su comportamiento hidráulico”, detalló Serafini.



Las labores son ejecutadas con maquinaria pesada y personal especializado de las direcciones de Vialidad y Obras Hidráulicas, manteniendo un trabajo coordinado que ha permitido dar continuidad a las acciones de emergencia y recuperación.



Desde el MOP reiteraron que se continuará monitoreando el comportamiento de las cuencas y cursos de agua de la región a través de las instancias técnicas de coordinación existentes, reforzando las medidas preventivas ante la próxima temporada de deshielos.



Finalmente, el Seremi Ángel Roa, destacó que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast reafirma con estas acciones a través del Ministerio de Obras Públicas su compromiso con la seguridad de las familias de Punta Arenas, manteniendo el trabajo en terreno para proteger la infraestructura, disminuir riesgos y fortalecer la resiliencia de la ciudad frente a eventos climáticos extremos.

