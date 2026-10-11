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11 de octubre de 2026

AGUAS MAGALLANES FINANCIA CERTIFICACIÓN LABORAL PARA 33 ESTUDIANTES DEL LICEO INDUSTRIAL

Los alumnos de cuarto medio obtuvieron acreditaciones ChileValora en electricidad, instalaciones de gas y soldadura, con el objetivo de fortalecer sus oportunidades de inserción laboral.

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Aguas Magallanes financió un proceso de Certificación de Competencias Laborales para 33 estudiantes de cuarto medio del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, quienes podrán egresar con acreditaciones reconocidas por el Estado para desempeñarse en distintas áreas técnicas.

Los jóvenes aprobaron las evaluaciones correspondientes a los perfiles de Instalador Eléctrico Clase D, Instalador de Gas Clase 3 y Soldador. Tras completar el proceso, ingresaron al registro oficial del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

La iniciativa da continuidad al trabajo impulsado por la sanitaria desde 2025 para apoyar la formación técnica y la empleabilidad juvenil en la región. Según explicó Verónica Garay, subgerente de Administración de Aguas Magallanes, el financiamiento busca que los estudiantes cuenten con herramientas validadas para enfrentar el mercado laboral al terminar su enseñanza media.

El programa se desarrolla mediante la franquicia y el código tributario SENCE, con el propósito de contribuir a la formación de jóvenes técnicos y responder a las necesidades laborales de la zona.

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