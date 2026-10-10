PUERTO NATALES ESTRENA SU PRIMER SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

Puerto Natales contará por primera vez con un sistema de transporte público urbano. La Red Puerto Natales de Movilidad fue presentada este jueves en una ceremonia realizada en la Plaza de Armas, con la participación del subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, autoridades regionales y comunales, y vecinos. El servicio comenzará a operar este viernes 9 de octubre.

El sistema será operado por la empresa Luz Divina y contará con nueve buses diésel EURO VI, equipados con piso bajo para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida, calefacción, climatización, conexión wifi, cargadores USB y cámaras de seguridad. Además, tendrá integración con la aplicación Red Regional.

La red dispondrá de tres recorridos para conectar distintos sectores de la comuna con centros de salud, establecimientos educacionales, espacios deportivos y barrios. El financiamiento aportado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para la operación del sistema será de $750 millones anuales.

Las tarifas serán de $500 para adultos, $250 para adultos mayores y $160 para estudiantes. Los servicios funcionarán de lunes a viernes entre las 7:00 y las 21:00 horas; los sábados, de 8:00 a 20:00 horas; y los domingos y festivos, de 9:00 a 20:00 horas.

Los recorridos contemplados son el Servicio 20, que conectará el polideportivo, el estadio, el hospital, el centro y la costanera; el Servicio 21, que unirá el hospital con las avenidas Última Esperanza e Ibáñez, el eje Baquedano y la rotonda; y el Servicio 22, que abarcará la población Los Pioneros, el hospital, los sectores Endesa y Corvi, el eje Bulnes y la costanera hasta la rampa fiscal.

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