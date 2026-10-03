FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES CELEBRARON FIESTAS PATRIAS CON ACTIVIDAD “18 CHICO JUNTO AL FAE”

Niños, niñas y adolescentes del Programa Familias de Acogida Especializada (FAE) de Puerto Natales participaron el pasado 25 de septiembre en la segunda versión de “18 Chico junto al FAE”, actividad organizada para conmemorar las Fiestas Patrias junto a las familias de acogida.

La jornada se desarrolló al aire libre e incluyó juegos, comida dieciochera, música, cueca y chamamé. La actividad fue organizada por las y los profesionales del programa, generando un espacio de encuentro para las familias participantes.

“18 Chico junto al FAE” es una iniciativa que comenzó en 2025 y que busca fortalecer la vinculación socioafectiva, el sentido de pertenencia y los factores protectores de las familias de acogida y de los niños, niñas y adolescentes, a través de una celebración íntima y resguardada.

Las familias de acogida cumplen la labor de cuidar y proteger temporalmente a niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones. En la Provincia de Última Esperanza, las personas interesadas en postular o conocer más sobre este programa pueden comunicarse al +56 9 9235 0943 o al 61 2 270 357.

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