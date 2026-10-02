MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA DA INICIO A LAS RONDAS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA

Este jueves 1 de octubre, dimos un paso muy importante para nuestra comuna con el inicio de las rondas de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, una iniciativa que constituye un hito en nuestro compromiso con el bienestar animal y la calidad de vida de las comunidades.



La iniciativa busca acercar y facilitar el acceso a prestaciones veterinarias esenciales para los vecinos y vecinas, especialmente considerando las características y la gran extensión del territorio. De esta manera, no solo se promueve el cuidado y la salud de las mascotas, sino que también se fortalece una cultura de tenencia responsable para una mejor convivencia comunitaria.



Para llevar adelante este plan, la Municipalidad dispuso la contratación de un médico veterinario que realizará atenciones directamente en terreno. Las prestaciones contemplan consultas, vacunación, desparasitación, implantación de microchip y atención de urgencias cuando la situación lo requiera.



Primeros resultados en terreno



En esta primera jornada de atención, realizada hoy en Cerro Sombrero, se atendió a un total de 19 mascotas, además de una atención adicional de urgencia. Estos resultados iniciales reflejan la alta demanda del servicio y la necesidad de continuar avanzando con acciones concretas en la comuna.



Calendario y despliegue territorial



Las rondas de atención se desarrollarán entre los meses de octubre y diciembre, abarcando tanto Cerro Sombrero como las estancias y puestos del territorio.



Durante este primer mes de implementación, el cronograma contempla:



- Cerro Sombrero: Dos jornadas de atención, los días 1 y 16 de octubre.



-Sector rural (Cullen y Catalina): Las atenciones se trasladarán los días 17 y 18 de octubre, permitiendo llegar directamente a las familias que residen en zonas alejadas.



Las próximas fechas y lugares de atención serán informados oportunamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad, para que los vecinos puedan planificarse con anticipación.



Compromiso con la comunidad



Desde el municipio destacaron que la tenencia responsable va mucho más allá del cuidado individual de un animal: Se trata de promover una comunidad más saludable, generar mejores condiciones de convivencia y fortalecer el compromiso de todos con la protección de nuestros animales de compañía. Con estas acciones, seguimos avanzando hacia una comuna más cercana y responsable.

