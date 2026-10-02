Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

2 de octubre de 2026

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA DA INICIO A LAS RONDAS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA

​Para llevar adelante este plan, la Municipalidad dispuso la contratación de un médico veterinario que realizará atenciones directamente en terreno.

mascotasprimavera

Este jueves 1 de octubre, dimos un paso muy importante para nuestra comuna con el inicio de las rondas de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, una iniciativa que constituye un hito en nuestro compromiso con el bienestar animal y la calidad de vida de las comunidades.

 
La iniciativa busca acercar y facilitar el acceso a prestaciones veterinarias esenciales para los vecinos y vecinas, especialmente considerando las características y la gran extensión del territorio. De esta manera, no solo se promueve el cuidado y la salud de las mascotas, sino que también se fortalece una cultura de tenencia responsable para una mejor convivencia comunitaria.

 
Para llevar adelante este plan, la Municipalidad dispuso la contratación de un médico veterinario que realizará atenciones directamente en terreno. Las prestaciones contemplan consultas, vacunación, desparasitación, implantación de microchip y atención de urgencias cuando la situación lo requiera.

 
Primeros resultados en terreno

 
En esta primera jornada de atención, realizada hoy en Cerro Sombrero, se atendió a un total de 19 mascotas, además de una atención adicional de urgencia. Estos resultados iniciales reflejan la alta demanda del servicio y la necesidad de continuar avanzando con acciones concretas en la comuna.

 
Calendario y despliegue territorial

 
Las rondas de atención se desarrollarán entre los meses de octubre y diciembre, abarcando tanto Cerro Sombrero como las estancias y puestos del territorio.

 
Durante este primer mes de implementación, el cronograma contempla:

 
- Cerro Sombrero: Dos jornadas de atención, los días 1 y 16 de octubre.

 
-Sector rural (Cullen y Catalina): Las atenciones se trasladarán los días 17 y 18 de octubre, permitiendo llegar directamente a las familias que residen en zonas alejadas.

 
Las próximas fechas y lugares de atención serán informados oportunamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad, para que los vecinos puedan planificarse con anticipación.

 
Compromiso con la comunidad

 
Desde el municipio destacaron que la tenencia responsable va mucho más allá del cuidado individual de un animal: Se trata de promover una comunidad más saludable, generar mejores condiciones de convivencia y fortalecer el compromiso de todos con la protección de nuestros animales de compañía. Con estas acciones, seguimos avanzando hacia una comuna más cercana y responsable.

HOCKEY (8)

MUNICIPIO REALIZÓ PRIMER CAMPEONATO DE HOCKEY PISTA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GOBIERNO DESPLIEGA EN MAGALLANES EL PLAN “CHILE DESPEGA” CON FOCO EN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Leer Más

La estrategia gubernamental nacional —estructurada en cuatro pilares de inversión, subsidios, liquidez y seguimiento territorial— tiene su bajada en la región priorizando las obras públicas y el destrabe de proyectos privados.

La estrategia gubernamental nacional —estructurada en cuatro pilares de inversión, subsidios, liquidez y seguimiento territorial— tiene su bajada en la región priorizando las obras públicas y el destrabe de proyectos privados.

CHILE DESPEGA 1
nuestrospodcast
dirigentespescaartesanalmagallanens

PESCADORES ARTESANALES DE MAGALLANES LLEGAN A SANTIAGO Y EXIGEN AL GOBIERNO ESCUCHAR A LAS ZONAS EXTREMAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
mascotasprimavera

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA DA INICIO A LAS RONDAS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
dalivoreterovic

CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC CUESTIONÓ EL PLAZO FIJADO PARA EL DESALOJO DE LA TOMA Y PIDIÓ ABORDAR LA SITUACIÓN CONSIDERANDO LA REALIDAD DE LAS FAMILIAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
gobernadorflies

FLIES DEFIENDE RUTA PUNTA ARENAS-MALVINAS ANTE RECLAMOS ARGENTINOS: “CHILE NO HA CAMBIADO NI UN ÁPICE NI UNA COMA SUS COMPROMISOS”

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.