MUNICIPIO LANZA PRIMER CAMPEONATO MUNICIPAL DE HOCKEY PISTA

Con la participación de aproximadamente 140 deportistas distribuidos en 17 equipos, la Municipalidad de Punta Arenas a través de la Fundación Municipal de Deportes, lanzó oficialmente el primer Campeonato Municipal de Hockey Pista, iniciativa que busca ampliar la oferta deportiva comunal y generar nuevas oportunidades de participación y competencia para niños, niñas y adolescentes.

La competencia se desarrollará este sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Gimnasio Polideportivo de la Universidad de Magallanes y contempla las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 14. La actividad es gratuita para los deportistas y cuenta con el apoyo técnico del Punta Arenas Hockey Club y la colaboración de la Universidad de Magallanes.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento que ha experimentado esta disciplina en la comuna y la alta convocatoria alcanzada en esta primera versión. "En Chile el hockey es muy potente. Nuestras dos selecciones tuvieron medallas de plata en los Odesur y, hace algún tiempo, un equipo de nuestra ciudad salió campeón en Argentina. Es un deporte que puede parecer pequeño, pero tiene muchas personas detrás. La mejor muestra es que para este primer campeonato tenemos cerca de 140 chicos participando en las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 14", señaló.

El jefe comunal recordó que durante 2025 el municipio conoció una iniciativa impulsada por los clubes locales y que, a partir de esa experiencia, se planteó la posibilidad de colaborar para que más niños y niñas pudieran acercarse a este deporte. "Nos comprometimos a que la Municipalidad pudiera colaborar para que más personas que tienen ganas de participar y conocer este deporte también pudieran hacerlo. Estamos cumpliendo, pero la cantidad de chicos inscritos ha superado todas las expectativas", agregó.

La autoridad local valoró además el trabajo desarrollado junto al Punta Arenas Hockey Club y la Fundación Municipal de Deportes para ampliar los espacios de participación. "Queremos que más chicos y chicas se puedan sumar, llegar a los colegios y que este deporte pueda seguir creciendo. Como Municipalidad y como Fundación estamos muy contentos de sumar un nuevo deporte a la oferta que existe en Punta Arenas", afirmó.

Por su parte, Macarena Lanaro, relacionadora pública del Punta Arenas Hockey Club, destacó que la realización de este campeonato representa un paso importante para una disciplina que continúa sumando participantes. "Es de no creer. Hace un año hablábamos con el alcalde de esta posibilidad y, antes de la tercera versión de nuestro torneo, la Municipalidad ya está trabajando con nosotros en esto. Es un sueño hecho realidad, 17 equipos y un poco más de 140 deportistas es un montón, y esto sigue creciendo", sostuvo.

La representante del club agregó que entre los participantes existen tanto jugadores con varios años de experiencia como niños que comenzaron a practicar hockey durante este año. "Hay mucha preparación y mucho trabajo, pero, por sobre todo, hay muchas ganas de los niños. Ojalá que esa energía se contagie y que sigan sumándose deportistas al hockey", expresó.

En tanto, el coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, destacó que el campeonato forma parte de las iniciativas deportivas municipales orientadas a diversificar las alternativas de actividad física en la comuna. "Estamos muy contentos con este lanzamiento. Es una iniciativa que surge del trabajo conjunto con el Club de Hockey Punta Arenas y que tendrá un alcance de aproximadamente 140 niños. Es un muy buen número para un deporte que está en crecimiento y que esperamos seguir apoyando", señaló.

Junto con el campeonato, la Fundación Municipal de Deportes organizó una capacitación gratuita en preparación física para deportes colectivos, que estará a cargo de Felipe Giancaspero, preparador físico de las selecciones nacionales de hockey masculino adulto y junior femenino. La instancia está dirigida a personas vinculadas al deporte y el entrenamiento, no solo del hockey, y contempla actividades teóricas y prácticas este viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Gimnasio Polideportivo de la Universidad de Magallanes.