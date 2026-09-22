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22 de septiembre de 2026

SEMINARIO DEL 29 DE SEPTIEMBRE BUSCARÁ ACERCAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE A LA COMUNIDAD MAGALLÁNICA

Aquí hidrógeno verde

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Esta mañana, en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones, se abordaron los avances y desafíos que enfrenta Magallanes en materia de transición energética e hidrógeno verde. La conversación contó con la participación de Alexis Paredes, gerente del Programa Transforma H2V, y Fernanda Garrido, directora regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), quienes destacaron la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado entre instituciones públicas, empresas, academia y comunidad.

Fernanda Garrido explicó que el proceso de transición energética requiere una mirada transversal y que la SEC cumple un rol asociado a la regulación, fiscalización y seguridad. En ese contexto, señaló que la institución cuenta con una unidad técnica de hidrógeno verde y una unidad de sostenibilidad, además de trabajar articuladamente con áreas como medio ambiente, transporte, salud y economía. La directora regional enfatizó también la importancia de utilizar productos certificados e instaladores autorizados en tecnologías como sistemas fotovoltaicos y cargadores para vehículos eléctricos, especialmente considerando las condiciones particulares de una zona costera como Magallanes.

Por su parte, Alexis Paredes planteó que el desarrollo del hidrógeno verde ha entrado en una etapa de mayor maduración, luego de varios años de aprendizaje y de ajustes en las expectativas iniciales. Según explicó, actualmente existe una demanda interna que comienza a materializarse mediante experiencias concretas vinculadas al transporte, la logística y otras actividades productivas, mientras que la innovación continúa avanzando. En esa línea, sostuvo que el desarrollo regional debe buscar la integración de los nuevos energéticos con industrias ya existentes, como el turismo, la salmonicultura y la logística, aprovechando las capacidades profesionales y las condiciones energéticas de Magallanes.

Durante la entrevista también se anunció el seminario sobre movilidad sostenible, programado para el 29 de septiembre, instancia que será abierta a la comunidad y que buscará acercar conceptos y experiencias relacionadas con las nuevas formas de movilidad y el uso de energéticos distintos de los combustibles fósiles. La actividad contempla la participación de representantes de empresas y sectores vinculados al transporte, incluyendo experiencias de electromovilidad, hidrógeno aplicado al transporte logístico y proyectos desarrollados en la región.

Paredes destacó que el objetivo es ampliar la conversación más allá de la electromovilidad y mostrar aplicaciones que ya están desarrollándose en Chile. En tanto, Garrido relevó la importancia de que sectores como el turismo, la logística y el transporte participen en estas instancias para conocer las tecnologías disponibles y los desafíos regulatorios y de seguridad asociados.

Finalmente, desde el Programa Transforma H2V se informó que se trabaja en una nueva etapa que incorpora, además del hidrógeno verde, otras tecnologías y aplicaciones vinculadas a la transición energética. Entre ellas se mencionaron iniciativas relacionadas con combustibles sintéticos y el aprovechamiento de residuos orgánicos como materia prima, con el propósito de avanzar hacia soluciones que puedan responder a necesidades del territorio.



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