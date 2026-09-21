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21 de septiembre de 2026

PRESIDENTA NACIONAL DE ARCHI DESTACA VIGENCIA DE LA RADIO Y PLANTEA DESAFÍOS ANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS PLATAFORMAS DIGITALES

Día del trabajador radial

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En el marco del Día del Trabajador Radial, la presidenta nacional de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Solange Gómez, participó en una cadena regional desde Magallanes, instancia en la que destacó la vigencia de la radio y el vínculo que mantiene con las comunidades. La dirigente relevó especialmente el papel de las emisoras regionales y señaló que ARCHI representa actualmente a cerca de 1.100 radios a nivel nacional, en una industria que reúne aproximadamente 2.900 emisoras.

Entre los principales desafíos planteados por la organización se encuentran el avance de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y los cambios tecnológicos, además de la sostenibilidad económica de las radios frente a la concentración de inversión publicitaria en medios digitales. Gómez también destacó que la radio mantiene características particulares vinculadas a la cercanía, inmediatez y confianza de sus audiencias, incorporando actualmente formatos que permiten escuchar, ver y leer sus contenidos a través del ecosistema digital.

Uno de los proyectos destacados durante la conversación fue la propuesta de crear una red nacional de radios para situaciones de emergencia, iniciativa que ARCHI ha abordado con autoridades de Gobierno y organismos vinculados a la gestión de desastres, entre ellos SENAPRED. La propuesta busca aprovechar la capacidad de las emisoras para continuar operativas incluso ante interrupciones de energía y entregar información oportuna a la población. En su mensaje a los radiodifusores de Magallanes y la Antártica Chilena, la presidenta de ARCHI relevó además el rol de las radios en territorios apartados y llamó a fortalecer y proteger la actividad radial como parte de la comunicación y conectividad de las comunidades.


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