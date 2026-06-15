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15 de junio de 2026

MIGUEL PALMA Y NINEN GÓMEZ REVIVIERON LA HISTORIA DE RADIO POLAR EN EL MES ANIVERSARIO DE LA EMISORA

Buenos días región.

miguelpalmaninengomez

En el marco de las actividades conmemorativas por el aniversario de Radio Polar, el programa Buenos Días Región recibió este jueves a dos históricos integrantes de la emisora: el ex director de prensa Miguel Palma y la comunicadora y ex locutora Ninen Gómez, quienes compartieron recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre el legado de la denominada decana de las comunicaciones en Magallanes.

Durante la conversación, ambos invitados destacaron el papel que ha desempeñado Radio Polar en la formación de comunicadores y periodistas de la región, así como los profundos cambios tecnológicos que ha experimentado la radiodifusión desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad.

Miguel Palma recordó sus primeros vínculos con la emisora, los que se remontan a la década de 1960. "Yo empecé a llegar a la Radio Polar por allá por el año 66", señaló, explicando que inicialmente acudía junto a integrantes de grupos musicales locales para realizar grabaciones en los estudios de la radio.

El ex director de prensa también relató cómo fueron sus primeros trabajos dentro de la estación, cuando la programación musical debía realizarse de forma completamente manual. "Lo primero que me tocó hacer fue discotecario y preparar la programación musical", recordó, detallando que en aquella época se trabajaba con cientos de discos de vinilo y que cada canción debía quedar registrada para efectos de programación y derechos de autor.

Uno de los aspectos que más enfatizó Palma fue el carácter formador de la emisora para generaciones de profesionales de las comunicaciones. "Todos los periodistas que pasaron un poquito a quedar como patrimonio de Magallanes, la mayoría pasó por Radio Polar y se formó acá", afirmó, mencionando a numerosos comunicadores que iniciaron sus carreras en la estación.

Asimismo, destacó el trabajo de los antiguos radiocontroladores, quienes debían operar simultáneamente diversos equipos en una época sin computadoras ni tecnologías digitales. "Las primeras computadoras que yo conocí fueron las computadoras humanas que eran estos controladores", expresó, valorando especialmente la labor de figuras históricas como Aladino Cárcamo.

Por su parte, Ninen Gómez recordó su llegada a la emisora y los 27 años que formaron parte de su trayectoria laboral y personal. "Esta fue mi casa por muchos años, 27 años", comentó emocionada, señalando que Radio Polar se convirtió en su segundo hogar.

La comunicadora relató que llegó a la estación gracias a una oportunidad laboral entregada por Miguel Palma. "Yo llegué por casualidad acá y gracias a Miguel Palma. Él fue mi profe", recordó, explicando que comenzó trabajando en el área comercial y posteriormente fue desarrollando distintas funciones dentro del medio.

A pesar de desempeñarse actualmente en otras labores, Gómez reconoció que mantiene intacta su pasión por la radio. "El bichito de la radio está ahí", señaló, agregando que mantiene el interés por volver a desarrollar espacios radiales vinculados a nuevas temáticas sociales.

La entrevista formó parte de una serie de conversaciones especiales que Polar Comunicaciones está desarrollando durante junio para conmemorar un nuevo aniversario de Radio Polar, instancia en la que ex trabajadores, comunicadores y colaboradores han compartido sus experiencias y recuerdos sobre la historia de uno de los medios más emblemáticos de la Región de Magallanes.



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