29 DE JUNIO DE 1940: GRAN BRETAÑA DESCARTÓ NEGOCIAR LA PAZ CON ALEMANIA

Gran Bretaña no buscaba negociar la paz con Alemania, según informó El Magallanes en su edición del sábado 29 de junio de 1940. La portada destacó una declaración atribuida a Neville Chamberlain, quien sostuvo que ambos países solamente habían comenzado la guerra y que Londres se preparaba para continuar enfrentando al régimen alemán.

La edición también consignó que las fuerzas alemanas habían llegado a Bayona, completando la ocupación de la costa francesa. Mientras Francia permanecía fuera del combate directo tras el armisticio, el conflicto ingresaba en una nueva fase marcada por la resistencia británica y por operaciones militares en África y Europa oriental.

El archivo conserva además un antecedente de especial valor para la historia comunicacional de Magallanes: un recorte sobre el inicio de las transmisiones de Radio Polar de Punta Arenas. El registro permite conectar la cobertura de uno de los periodos más complejos del siglo XX con los primeros pasos de una emisora que llegaría a ocupar un lugar relevante en la vida informativa y comunitaria de la región.

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