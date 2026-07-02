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2 de julio de 2026

AIMA CUMPLE UN AÑO EN PUNTA ARENAS Y PROYECTA UNA NUEVA ETAPA DE INNOVACIÓN CULINARIA

Buenos días región

aima

A pocos días de cumplir su primer aniversario en Punta Arenas, el restaurante Aima realizó un positivo balance de su primer año de funcionamiento, destacando la estrecha relación construida con productores regionales, la constante innovación en su propuesta gastronómica y los desafíos que marcarán su segundo año de operación.

Así lo señaló Martín Perdomo, socio de Aima, durante su participación la mañana de este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde repasó el camino recorrido desde la apertura del restaurante y adelantó las iniciativas que buscan seguir posicionando la cocina magallánica.

"Este 4 de julio cumplimos el aniversario y es un camino muy lindo el recorrido, así que feliz de esto", comentó Perdomo, quien destacó que el primer año estuvo marcado por un intenso trabajo creativo.

Entre los principales hitos mencionó la elaboración de diez cartas temáticas durante los últimos doce meses, incluyendo propuestas especiales para Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias, el Día de los Enamorados y las dos versiones de las Signature Dinner, además de las cenas dedicadas al Estrecho de Magallanes.

Según explicó, muchas de esas preparaciones terminaron formando parte de la carta permanente del restaurante tras un proceso de prueba e innovación.



"La carta de Aima es finalmente el lugar donde llegan aquellos platos que hemos estado testeando, probando en diferentes eventos y que luego terminan teniendo su lugar en nuestra carta permanente".



Cocina con identidad regional

Uno de los aspectos que más resaltó Perdomo fue el trabajo conjunto con productores locales, afirmando que gran parte de la identidad gastronómica del restaurante nace precisamente desde esa relación directa con quienes producen los alimentos.

"Estamos trabajando siempre que se puede con productos locales", afirmó.

En ese contexto recordó la reciente Fiesta de la Papa Magallánica, iniciativa que nació inicialmente como una carta temática y que terminó convirtiéndose en una celebración del patrimonio agrícola regional.

"Dijimos, bueno, hagamos una carta específica con estas papas porque cada papa puede cocinarse y trabajarse de diferentes maneras y podemos realmente mostrar que es un producto de muchísimo valor", explicó.

La actividad coincidió con el Día Internacional de la Papa y el Día de los Patrimonios, transformándose en una instancia para visibilizar el trabajo de agricultores de la región y fortalecer el vínculo entre cocina y territorio.


Innovación permanente

Perdomo sostuvo que uno de los principales sellos de Aima ha sido evitar la zona de confort, desarrollando constantemente nuevos productos y experiencias gastronómicas.

Entre los ejemplos mencionó los "Bagualitos", una propuesta de tapas acompañadas de maridaje que, según indicó, ha permitido acercar una experiencia gourmet a un público más amplio.

"Hay gente que viene ahora a bagualear", comentó entre risas, agregando que esta iniciativa ha sido uno de los principales aciertos comerciales del restaurante.

También destacó el protagonismo que han adquirido los mariscos vivos, especialmente ostras, centollas, erizos y otros productos provenientes directamente de pescadores de la región.

"Permite a los pescadores poder mostrar sus productos de la mejor manera posible. Comer mariscos vivos es una genialidad", señaló.


Los desafíos del segundo año

Mirando hacia el futuro, Perdomo adelantó que uno de los principales proyectos será profundizar el trabajo sobre las proteínas regionales, especialmente mediante procesos de maduración de carnes.

"Ya estamos empezando a madurar carnes. Creemos que tenemos una tremenda oportunidad madurando carnes", indicó.

El objetivo, explicó, es agregar valor a la producción local mediante innovación y tecnología, aprovechando la calidad del ganado criado en la Patagonia.

"Hay que ponerle un poquito de tecnología, hay que ponerle un poquito de innovación a los procesos de maduración de las proteínas para poder desarrollar carnes locales que compitan sin problema con esas carnes que hoy están fabricando otros países como Uruguay y Argentina".

Asimismo, enfatizó que el trabajo comienza desde el propio productor, ya que el manejo del animal o del recurso marino influye directamente en el resultado final.

"Cuando vos querés entrar en una alta cocina, tenés que ir a hacer un trabajo desde el inicio para poder llegar al final", sostuvo.


Una propuesta para distintos públicos

Durante la entrevista, Perdomo también abordó el desafío de acercar la alta cocina a distintos segmentos de clientes, descartando que Aima busque posicionarse como un restaurante exclusivamente orientado al lujo.

"Aima no es el lugar de la exclusividad", afirmó.

En ese sentido explicó que el restaurante procura mantener una oferta variada, con platos para compartir y alternativas de distintos valores.

"Queremos llevar una cocina de alto nivel a todo el público", indicó, destacando iniciativas como los Bagualitos, cuyo valor permite acceder a una experiencia gastronómica gourmet a un precio accesible.


Celebración del primer aniversario

El restaurante celebrará oficialmente su primer aniversario el próximo 4 de julio con una jornada especial que incluirá una cena junto a productores, autoridades, colaboradores y clientes que han acompañado el desarrollo del proyecto durante este primer año.

"Es un momento de celebrar a aquellos que nos dieron su confianza, su tiempo, que compartieron momentos espectaculares en nuestro restaurante", concluyó Martín Perdomo.



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