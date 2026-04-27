PUERTO NATALES REUNIRÁ A EXPERTOS INTERNACIONALES EN GASTRONOMÍA Y TURISMO GASTRONÓMICO

​A pocos días de su realización, el evento ya registra más de 150 personas confirmadas, consolidándose como uno de los encuentros que cada año toma más relevancia para el sector. Durante dos jornadas, la instancia reunirá a expertos nacionales e internacionales, medios de comunicación internacionales especializados con emprendedores, empresarios del canal HORECA, productores y estudiantes de la región.



El programa contempla una nutrida agenda orientada a la vinculación comercial, la formación técnica y el posicionamiento internacional del destino. Todo ello en un territorio que ha sido reconocido por su destacada propuesta culinaria, tras ser distinguido como Capital Gastronómica Internacional en el año 2024 por la World Food Travel Association (WFTA), reafirmando el potencial de Puerto Natales y la Patagonia chilena en el ámbito gastronómico.



Desde el directorio de la organización gremial, Valentina Suárez Álvarez presidenta de la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE) señaló: “Estamos muy contentos por la alta convocatoria que ha tenido este evento. Hemos recibido confirmaciones de asistencia desde distintos puntos de la región, así como también de otras zonas del país, como Aysén, Los Lagos y Los Ríos, e incluso desde la Patagonia Argentina. Uno de los aspectos más significativos ha sido recibir los mensajes que acompañan a muchas de estas confirmaciones: existe un genuino reconocimiento y admiración por el trabajo que estamos desarrollando en materia gastronómica, lo que motiva a muchos a no querer quedar fuera de esta instancia. Valoramos profundamente el esfuerzo de quienes viajarán desde lejos para ser parte de este encuentro, lo que sin duda refuerza el sentido y proyección de esta iniciativa.”



El evento se desarrollará los días 28 y 29 de abril de 2026, entre las 14:00 y las 19:00 horas, ofreciendo un programa diverso que busca articular talento, conocimiento e innovación para fortalecer el turismo gastronómico en el territorio.

La jornada del 28 de abril estará marcada por la Expo “Mercado Gourmet Natalino”, un espacio que releva la identidad local a través de experiencias demostrativas, networking, la participación de nuevos talentos del territorio, además de barra y cocina en vivo. En el marco de este contexto, se desarrollará en paralelo el tradicional Torneo de Gastronomía Austral “Sabores Natalinos”, donde nueve participantes pondrán a prueba su creatividad en un formato en vivo y abierto al público, elaborando preparaciones que destaquen y diversifiquen el uso del cordero magallánico, bajo la evaluación de un jurado de chefs internacionales.



El 29 de abril, en paralelo al espacio productivo, se realizará el Seminario Internacional de Gastronomía y Turismo, una instancia formativa enfocada en la transferencia de conocimientos, el intercambio de experiencias y la articulación de redes para el desarrollo de destinos gastronómicos. El encuentro contará con siete speakers nacionales e internacionales, provenientes de México, Brasil, Costa Rica y diversas regiones de Chile.



Medios especializados de México, Brasil, Argentina y España se suman a la cobertura nacional, gracias a las gestiones de CATUE, el programa Viraliza de CORFO y el apoyo de SERNATUR, fortaleciendo la proyección del destino.

La invitación está dirigida a todos los actores que forman parte de la cadena de valor del turismo, especialmente del ámbito gastronómico, incluyendo emprendedores, empresarios, guías de turismo, trabajadores del sector, estudiantes, inversionistas y tomadores de decisiones, quienes encontrarán en este encuentro una plataforma concreta para el desarrollo y proyección del turismo gastronómico.



Adriana Aguilar, gerente general de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, señaló: “A través de nuestras redes hemos logrado consolidar alianzas estratégicas clave, fortaleciendo un trabajo colaborativo con la Municipalidad de Natales, SERNATUR, AquaChile y la Universidad Austral de Chile. Asimismo, hemos incorporado nuevos partners que se suman a este propósito, como el Gimnasio y Club Natales, el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez —a través de sus especialidades de Turismo y Gastronomía— y el Sistema de Inteligencia Turística de la Patagonia. Cabe destacar que se mantiene un sólido respaldo del sector privado, con más de 40 empresas del ámbito turístico de Puerto Natales y Torres del Paine, cuyo aporte contribuye significativamente a elevar la calidad y proyección de este evento.”

