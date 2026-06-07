ONG CANALES FORTALECE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL Y PROMUEVE LAS TRAYECTORIAS FORMATIVAS EN MAGALLANES

El trabajo de articulación entre establecimientos educacionales, instituciones de educación superior y el sector productivo fue uno de los principales temas abordados por representantes de ONG Canales durante su participación en La educación en Magallanes, espacio donde destacaron los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación técnico-profesional en la región.

Karina Toledo Barría, directora regional de ONG Canales en Magallanes, y Paula Borges Torres, coordinadora de proyectos, explicaron que la organización trabaja desde 2017 en la región impulsando iniciativas destinadas a fortalecer las trayectorias formativas y laborales de estudiantes de enseñanza media técnico-profesional. Actualmente, la entidad mantiene presencia en 12 regiones del país y colabora con establecimientos educacionales a través de diversas alianzas con actores públicos y privados.

Durante la entrevista en La educación en Magallanes, las profesionales destacaron la importancia de vincular las especialidades impartidas por los liceos técnicos con las necesidades reales del mercado laboral. En ese contexto, señalaron que áreas como construcción, logística, administración, servicios y turismo continúan mostrando una alta pertinencia frente a los desafíos productivos actuales de Magallanes, incluyendo el desarrollo de nuevas industrias vinculadas al hidrógeno verde.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de fortalecer la orientación vocacional de los estudiantes antes de elegir una especialidad. Según indicaron, muchas decisiones se toman sin suficiente información sobre las oportunidades existentes, por lo que ONG Canales trabaja junto a establecimientos educacionales y orientadores para que los jóvenes puedan conocer mejor sus intereses, habilidades y proyecciones futuras.

Finalmente, las representantes destacaron que una parte importante de los estudiantes técnico-profesionales de la región continúa estudios superiores tras egresar de enseñanza media, combinando en muchos casos trabajo y formación académica. Asimismo, anunciaron el avance de una nueva versión del reconocimiento nacional Profe TP, iniciativa que busca destacar el aporte de docentes técnico-profesionales de todo Chile.



