Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

13 de julio de 2026

ESTUDIANTES DE SANTO TOMÁS RECIBIERON CERTIFICACIONES DEL COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE

La instancia se realizó gracias a la alianza entre ambas instituciones.

CERTIFICACIÓN COMITÉ OLIMPICO PF (2)

​Un total de 43 estudiantes de la carrera de Preparador Físico de Santo Tomás recibieron las certificaciones de Entrenamiento Físico y Salud y Entrenamiento Físico para el Deporte, otorgadas por el Comité Olímpico de Chile.
La ceremonia se llevó a cabo en el patio techado de la sede Mejicana N.° 665 y contó con la participación de autoridades regionales vinculadas al ámbito deportivo, entre ellas Jacques Roux Vidal, seremi del Deporte, y Héctor Serka Kusanovic, director regional del Instituto Nacional de Deportes (IND) de la Región de Magallanes.

 
Estas certificaciones se enmarcan en el compromiso de Santo Tomás con una formación académica de calidad, orientada a responder a las exigencias de una sociedad en constante transformación. En este contexto, las acreditaciones entregadas constituyen un complemento relevante para la formación de los estudiantes, fortaleciendo su perfil de egreso e incorporando competencias específicas altamente valoradas en el ámbito del deporte, la actividad física y la promoción de la salud.

 
“Estas certificaciones fortalecen el perfil de egreso de nuestros estudiantes y les entregan competencias altamente valoradas en el ámbito del deporte y la actividad física. Como institución, valoramos profundamente esta alianza con el Comité Olímpico de Chile, ya que contribuye a una formación más integral y pertinente para los desafíos del mundo laboral”, señaló Mario Villegas, director del Área de Actividad Física y Deportes de Santo Tomás.

 
Por otro lado, los estudiantes que recibieron estas certificaciones expresaron su contento ante la obtención. Jian Carlo Echeverri, estudiante de último semestre de Preparador Físico, dijo que, “es muy emocionante llegar a esta etapa final de la carrera. Me siento orgulloso de estar culminando este proceso, porque mi experiencia en Santo Tomás ha sido muy enriquecedora. A lo largo de estos años he adquirido nuevos conocimientos y habilidades que han fortalecido mi formación profesional”.

 
Por su parte, Elizabeth Collinao, estudiante de tercer semestre, destacó el esfuerzo personal que ha significado compatibilizar sus estudios con otras responsabilidades. “Recibir esta certificación es muy importante para mí, porque representa un desafío que he logrado superar. Muchas veces compatibilizar el trabajo con los estudios genera dudas e incertidumbre, pero hoy estar avanzando en este proceso me llena de felicidad y emoción”.

 
La estudiante también valoró el impacto que esta formación ha tenido en su desarrollo profesional, “siempre me ha gustado el deporte y esta formación me ha permitido proyectar esa pasión hacia un ámbito profesional. Esta certificación no marca un cierre, sino que me motiva a seguir aprendiendo y creciendo en el área. Me siento muy contenta por este logro y con muchas ganas de continuar perfeccionándome”.

 
La entrega de estas certificaciones reflejó el trabajo conjunto entre Santo Tomás y el Comité Olímpico de Chile para fortalecer la preparación de futuros profesionales del área deportiva, brindándoles herramientas que contribuyan a su desarrollo laboral y a una formación integral de excelencia.


MELISSA

SLEP MAGALLANES DESTACA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA FORTALECER LOS APRENDIZAJES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GOBIERNO REGIONAL Y MINVU AVANZAN EN NUEVO CONVENIO HABITACIONAL PARA MAGALLANES TRAS EVALUAR PROGRAMA 2021-2027

Leer Más

​Autoridades regionales y del Ministerio de Vivienda analizaron los avances del convenio de programación vigente y acordaron comenzar el trabajo para un nuevo acuerdo que incorpore las lecciones aprendidas en los últimos cuatro años.

​Autoridades regionales y del Ministerio de Vivienda analizaron los avances del convenio de programación vigente y acordaron comenzar el trabajo para un nuevo acuerdo que incorpore las lecciones aprendidas en los últimos cuatro años.

goreminvu
nuestrospodcast
detenido12jul2026

CARABINEROS DETIENE A ADOLESCENTE DE 17 AÑOS POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO EN PUERTO NATALES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
CERTIFICACIÓN COMITÉ OLIMPICO PF (2)

ESTUDIANTES DE SANTO TOMÁS RECIBIERON CERTIFICACIONES DEL COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
RY 2

DETIENEN A HOMBRE QUE RAYÓ TABLERO ELÉCTRICO Y PORTABA ARMA BLANCA EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Instalación exterior con protección

AGUAS MAGALLANES LLAMA A PROTEGER MEDIDORES Y CAÑERÍAS ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250