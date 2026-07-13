ESTUDIANTES DE SANTO TOMÁS RECIBIERON CERTIFICACIONES DEL COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE

​Un total de 43 estudiantes de la carrera de Preparador Físico de Santo Tomás recibieron las certificaciones de Entrenamiento Físico y Salud y Entrenamiento Físico para el Deporte, otorgadas por el Comité Olímpico de Chile.

La ceremonia se llevó a cabo en el patio techado de la sede Mejicana N.° 665 y contó con la participación de autoridades regionales vinculadas al ámbito deportivo, entre ellas Jacques Roux Vidal, seremi del Deporte, y Héctor Serka Kusanovic, director regional del Instituto Nacional de Deportes (IND) de la Región de Magallanes.



Estas certificaciones se enmarcan en el compromiso de Santo Tomás con una formación académica de calidad, orientada a responder a las exigencias de una sociedad en constante transformación. En este contexto, las acreditaciones entregadas constituyen un complemento relevante para la formación de los estudiantes, fortaleciendo su perfil de egreso e incorporando competencias específicas altamente valoradas en el ámbito del deporte, la actividad física y la promoción de la salud.



“Estas certificaciones fortalecen el perfil de egreso de nuestros estudiantes y les entregan competencias altamente valoradas en el ámbito del deporte y la actividad física. Como institución, valoramos profundamente esta alianza con el Comité Olímpico de Chile, ya que contribuye a una formación más integral y pertinente para los desafíos del mundo laboral”, señaló Mario Villegas, director del Área de Actividad Física y Deportes de Santo Tomás.



Por otro lado, los estudiantes que recibieron estas certificaciones expresaron su contento ante la obtención. Jian Carlo Echeverri, estudiante de último semestre de Preparador Físico, dijo que, “es muy emocionante llegar a esta etapa final de la carrera. Me siento orgulloso de estar culminando este proceso, porque mi experiencia en Santo Tomás ha sido muy enriquecedora. A lo largo de estos años he adquirido nuevos conocimientos y habilidades que han fortalecido mi formación profesional”.



Por su parte, Elizabeth Collinao, estudiante de tercer semestre, destacó el esfuerzo personal que ha significado compatibilizar sus estudios con otras responsabilidades. “Recibir esta certificación es muy importante para mí, porque representa un desafío que he logrado superar. Muchas veces compatibilizar el trabajo con los estudios genera dudas e incertidumbre, pero hoy estar avanzando en este proceso me llena de felicidad y emoción”.



La estudiante también valoró el impacto que esta formación ha tenido en su desarrollo profesional, “siempre me ha gustado el deporte y esta formación me ha permitido proyectar esa pasión hacia un ámbito profesional. Esta certificación no marca un cierre, sino que me motiva a seguir aprendiendo y creciendo en el área. Me siento muy contenta por este logro y con muchas ganas de continuar perfeccionándome”.



La entrega de estas certificaciones reflejó el trabajo conjunto entre Santo Tomás y el Comité Olímpico de Chile para fortalecer la preparación de futuros profesionales del área deportiva, brindándoles herramientas que contribuyan a su desarrollo laboral y a una formación integral de excelencia.





