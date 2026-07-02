MÁS DE 300 ESTUDIANTES CELEBRARON SU TITULACIÓN EN LA PRIMERA CEREMONIA DE TITULACIONES INACAP OTOÑO 2026

Con emoción, orgullo y el acompañamiento de sus familias, INACAP Sede Punta Arenas realizó la primera etapa de las Ceremonias de Titulación Otoño 2026, instancia en la que más de 300 nuevos titulados recibieron oficialmente el reconocimiento al esfuerzo y dedicación que los llevó a culminar su formación técnico-profesional.



Durante seis ceremonias, desarrolladas los días martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de junio, estudiantes de las áreas de Energía, Mecánica, Administración, Logística, Diseño, entre otras especialidades, compartieron un momento que marca el cierre de una importante etapa y el inicio de nuevos desafíos laborales y profesionales.



Uno de los momentos más significativos de las ceremonias fue la entrega de los reconocimientos a la excelencia académica. En total, 34 titulados recibieron el Premio INACAP, distinción que reconoce el desempeño sobresaliente demostrado durante su trayectoria académica.



Asimismo, el estudiante Francisco Michel Velásquez, de la carrera de Ingeniería en Mecánica en Mantenimiento Industrial, fue distinguido con el Premio Empresarios de Chile, reconocimiento otorgado al estudiante con el mejor rendimiento académico del Instituto Profesional, haciéndose beneficiario de una beca del área de Educación Continua de INACAP para que siga perfeccionándose académicamente. Su destacada trayectoria, compromiso y excelencia reflejan los valores que INACAP busca formar en sus estudiantes. Actualmente, Francisco se desempeña profesionalmente en la Armada de Chile, compatibilizando sus responsabilidades laborales con sus estudios, demostrando perseverancia, disciplina y un permanente compromiso con su desarrollo profesional.



Al respecto, la Vicerrectora de INACAP Sede Punta Arenas, Laura Álvarez Yercic, destacó que "estas ceremonias representan mucho más que la obtención de un título. Detrás de cada estudiante existe una historia de esfuerzo, perseverancia y superación que también involucra a sus familias. Nos llena de orgullo formar a los profesionales que la región necesita, los cuales que compatibilizan el trabajo con sus estudios y que hoy aportan al desarrollo de nuestra región desde distintos sectores productivos."



La autoridad agregó que "cada titulación es un logro compartido por toda la comunidad educativa. Directores de Carrera, docentes, tutores, equipos de apoyo y el Comité Ejecutivo acompañan este proceso con el propósito de entregar una formación de calidad que transforme la vida de las personas."



INACAP también destacó el trabajo realizado por la Dirección Curricular de la sede, equipo responsable de coordinar y desarrollar cada una de las ceremonias, permitiendo que las seis jornadas se desarrollaran con un alto estándar organizacional y brindaran una experiencia memorable para titulados y sus familias.



Las Ceremonias de Titulación Otoño 2026 reflejan el compromiso de INACAP con la formación de técnicos y profesionales altamente preparados, reafirmando su propósito de contribuir al desarrollo de las personas y del país a través de una educación pertinente, de calidad y conectada con las necesidades del mundo laboral.



