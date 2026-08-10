HYST, AUSTRO CHILE E INSTITUTO BRITÁNICO SE UNEN PARA IMPULSAR EL INGLÉS ENTRE ESTUDIANTES DE TURISMO DE MAGALLANES

​Con el objetivo de fortalecer las competencias de los futuros profesionales del turismo y entregar nuevas oportunidades de formación a estudiantes de la región, HYST, Austro Chile y el Instituto Británico establecieron una alianza para promover el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma inglés.



La iniciativa permitirá becar a dos estudiantes vinculados a la formación turística, uno del Liceo María Behety y otro de Santo Tomás, quienes tendrán la oportunidad de acceder a formación en inglés a través del Instituto Británico.



La iniciativa surge a partir de la necesidad de fortalecer las herramientas con las que cuentan los jóvenes que se están preparando para incorporarse a una industria altamente vinculada con visitantes internacionales. En este contexto, el dominio del inglés constituye una competencia especialmente relevante para quienes se desempeñarán en áreas como hotelería, gastronomía, agencias de viajes y servicios turísticos.



Para Sara Adema, gerente de HYST, esta alianza busca entregar una oportunidad concreta a jóvenes que están dando sus primeros pasos en el mundo del turismo.



“Como HYST estamos muy contentos de poder ser parte de esta iniciativa, porque creemos que entregar herramientas concretas a los jóvenes que se están formando en turismo es también una forma de contribuir al desarrollo de nuestra industria. El inglés es una competencia fundamental para quienes trabajan en turismo y esta beca busca precisamente abrir nuevas oportunidades para que estos estudiantes puedan seguir creciendo y desarrollándose profesionalmente”.



Desde Austro Chile, su gerente, Daniela Rodríguez, destacó que “Para Magallanes, donde el turismo internacional representa una parte importante de nuestra actividad, contar con profesionales capaces de comunicarse efectivamente en inglés es fundamental, tanto para quienes trabajan en el sector como para las empresas y, por supuesto, para la experiencia de nuestros visitantes. En esa línea, estamos muy contentos con esta alianza, porque nos permite entregar a jóvenes que se están formando en turismo nuevas herramientas para su desarrollo profesional y para enfrentar de mejor manera los desafíos de una industria cada vez más exigente.”



Desde el Instituto Británico, en tanto, valoraron la posibilidad de contribuir a la formación de estudiantes de la región y fortalecer sus competencias lingüísticas.



“Como Instituto Británico, queremos poner nuestra experiencia y trayectoria al servicio de esta iniciativa, entregando a estos estudiantes no solamente formación en el idioma, sino también mayores oportunidades para desenvolverse con confianza en contextos reales de atención y comunicación con turistas internacionales. Creemos que cuando empresas, instituciones educativas y organizaciones de formación trabajan colaborativamente, podemos generar un impacto que va mucho más allá de una capacitación: estamos contribuyendo a preparar a los futuros profesionales que serán parte del desarrollo turístico de Magallanes”.

