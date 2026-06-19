NODO ANTÁRTICO PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE PATRIMONIO Y TURISMO ORGANIZADO POR AUSTRO CHILE Y EL INSTITUTO SANTO TOMÁS

Con una ponencia centrada en el patrimonio urbano y la identidad antártica de Punta Arenas, el Nodo Laboratorio Natural Antártico participó en el seminario "Punta Arenas: Puerta de Entrada al Continente Blanco", organizado por Austro Chile y el Instituto Profesional Santo Tomás de Punta Arenas.



La actividad, realizada el pasado martes 9 de junio en las dependencias de esta casa de estudios, reunió a más de un centenar de asistentes, entre alumnos, académicos, autoridades, emprendedores y actores vinculados al desarrollo antártico regional. El encuentro estuvo dirigido especialmente a las y los estudiantes de las áreas de Gastronomía y Turismo, con el propósito de acercarse a la Antártica a partir de una mirada global, que incluye la logística, turismo, ciencia, patrimonio e identidad.



"Lo que queremos es justamente acercar la Antártica a la comunidad y a los estudiantes, y también que puedan ver cuál es el vínculo que como Punta Arenas y como región, e incluso como país, nosotros tenemos con este continente", explicó Daniela Rodríguez, gerenta de Austro Chile.



Marcelo Astorga, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e investigador del Nodo Antártico, expuso "Punta Arenas y la Antártica: recorridos urbanos para una identidad compartida", una intervención que aborda una de las 22 iniciativas de la Hoja de Ruta 2025-2030 del Nodo, orientada a relevar el patrimonio urbano, la memoria histórica y la experiencia cotidiana de la capital de Magallanes, como herramientas para fortalecer la identidad antártica regional.



Durante la presentación, Astorga destacó que Punta Arenas posee una historia antártica que la distingue de entre las otras cuatro ciudades puertas de entrada (Hobart, Christchurch, Ushuaia, Ciudad del Cabo), con hitos asociados a exploradores, rescates, ciencia y actividades logísticas desarrolladas durante más de un siglo. Entre ellos, puso énfasis en el rescate de los sobrevivientes del Endurance, incluyendo a su equipo científico, por parte del piloto Luis Pardo, en 1916, y su posterior llegada a Punta Arenas.



"Incorporar a estudiantes de Turismo resulta estratégico, porque ellos serán futuros anfitriones de una ciudad antártica, transmitiendo a visitantes nacionales e internacionales los relatos, valores y patrimonio que conectan a Punta Arenas con el Continente Blanco", destaca el investigador respecto de la presencia de los estudiantes de esta carrera.





Junto a esto, Astorga considera que transmitir la historia y el legado permite formar una generación de profesionales con una visión integral de la ciudad, "capaz de reconocer las huellas de su pasado, valorar su importancia en el presente y proyectar colectivamente los desafíos y oportunidades de su futuro", agrega.



Otro de los ejes de la exposición fue el Circuito Histórico Antártico, abordando las calles Roca, Lautaro Navarro y O'Higgins, una zona con alto potencial para fortalecer la relación entre la ciudad y el Continente Blanco. En ese contexto, se incluyeron los resultados preliminares de una encuesta aplicada a comerciantes, trabajadores y transeúntes habituales del sector, realizada junto a estudiantes de Psicología de la Universidad de Magallanes, que determinó que el 70 % de los encuestados no sabía de la existencia de este circuito; el 79 % manifestó interés en conocer más sobre la relación de Punta Arenas con la Antártica y el 66 % indicó interés en participar en actividades asociadas al circuito.



Estos antecedentes muestran una oportunidad concreta para fortalecer la imagen del patrimonio antártico urbano y avanzar desde una lógica centrada en señaléticas o placas hacia experiencias que generen mayor apropiación para residentes y visitantes.



El seminario contó, además, con las exposiciones de Tania Pivcevic, gerenta de marketing de DAP, quien presentó la charla "Logística Antártica: un desafío posible", y de Edgardo Vega, doctor en Ciencias Biológicas y director ejecutivo de Fundación Antártica21, con la ponencia "El punto azul pálido... tiene un corazón".



La participación del Nodo Antártico en esta instancia permitió relevar que el vínculo de Punta Arenas con la Antártica no se expresa únicamente desde la ciencia o la logística, sino también desde sus calles, edificios y relatos y abre una vía para proyectar a la ciudad como un territorio con una identidad antártica singular. "La pregunta de fondo es cómo hacer de Punta Arenas una ciudad antártica plena, donde peatones y habitantes reconozcan en su vida cotidiana una relación activa con la Antártica a través de una experiencia visible y significativa", apunta Astorga.

