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29 de julio de 2026

TIERRA PATAGONIA DESTACÓ SU MODELO DE TURISMO DE LUJO, SOSTENIBILIDAD Y EXPERIENCIA LOCAL EN TORRES DEL PAINE

​Patagonia On Tour

hotel tierra patagonia

Esteban Bagnis, gerente del Hotel Tierra Patagonia, participó en una nueva edición de Patagonia On Tour, espacio de Polar Comunicaciones dedicado al turismo como motor de desarrollo, sostenibilidad, innovación, empleo e inversión en la Región de Magallanes.

Durante la conversación, Bagnis repasó los orígenes del hotel, inaugurado en 2011 por la familia Purcell, también vinculada al Hotel Portillo. El proyecto se emplaza en el sector norte del lago Sarmiento, en Torres del Paine, y cuenta con 70 hectáreas que fueron parte de una estancia.

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue la arquitectura del hotel, obra de la arquitecta Cazú Zegers. Bagnis explicó que Tierra Patagonia fue concebido como “el hotel del viento”, una construcción integrada al paisaje, hecha en madera de lenga certificada proveniente de Tierra del Fuego y pensada como una segunda piel que protege del clima patagónico sin imponerse sobre el entorno.

El gerente detalló que el hotel cuenta con 40 habitaciones, todas con vista al macizo del Paine, además de restaurante, lobby, estaciones museográficas en sus pasillos y un spa con piscina climatizada, donde también se desarrollan experiencias como retiros de yoga, healing y meditaciones guiadas.

La entrevista también abordó los reconocimientos internacionales obtenidos por Tierra Patagonia. Bagnis destacó las tres llaves Michelin recibidas en 2025, distinción que calificó como una enorme responsabilidad y un compromiso con la excelencia en el servicio. También mencionó la “triple corona” de Condé Nast Traveler, al haber sido reconocido en sus categorías Hot List, Gold List y Readers’ Choice Awards.

En relación con el perfil de los visitantes, explicó que cerca del 70% de los huéspedes son estadounidenses, además de australianos, chilenos y turistas de distintas nacionalidades. A su juicio, quienes llegan a Tierra Patagonia buscan una experiencia completa, marcada por el paisaje, las excursiones, la naturaleza y el vínculo con el territorio.

Bagnis también valoró el impacto de estos reconocimientos en la visibilidad de Torres del Paine y Magallanes, destacando que la región ofrece una experiencia natural excepcional. “El 3% del planeta está en un estado natural y nosotros tenemos la posibilidad de vivir en uno de ellos”, señaló durante la entrevista.

Finalmente, adelantó que el hotel trabaja en nuevos proyectos de infraestructura, entre ellos la posible construcción de un espacio tipo hotel boutique de entre 8 y 12 habitaciones, con un servicio especial orientado al turismo de lujo. Además, destacó la importancia de EnProTour como instancia para conectar a hoteles, proveedores y actores locales, fortaleciendo la compra regional y la colaboración dentro de la industria turística.


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