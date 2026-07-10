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10 de julio de 2026

LUISA DÍAZ RELATÓ SU CAMINO DESDE LA COCINA DE LAS COMPARSAS HASTA CONVERTIRSE EN ESQUILADORA

​Patagonia Rural

Luisa Díaz

La experiencia de Luisa Díaz, trabajadora vinculada al mundo de la esquila desde 2018, fue presentada en una nueva edición de Patagonia Rural. Durante la conversación, relató el esfuerzo y la perseverancia que le permitieron avanzar desde la cocina y la cancha de los galpones hasta trabajar directamente bajo la guía.

Díaz explicó que desde pequeña conoció historias de amigos que se desempeñaban en las comparsas de esquila. Años más tarde ingresó como cocinera, labor que desarrolló durante varias temporadas, aprovechando sus momentos libres para observar el trabajo en los galpones y aprender las primeras técnicas.

Su formación comenzó realizando pequeñas partes del proceso, como la bajada, hasta que encontró a un esquilador dispuesto a enseñarle. Mientras cumplía sus responsabilidades en la cocina, se trasladaba al galpón para practicar y avanzar progresivamente hacia la esquila completa de una oveja.

La trabajadora reconoció que conseguir un lugar dentro de una comparsa fue difícil y que debió insistir para demostrar sus capacidades. Su proceso incluyó capacitaciones, prácticas en Buenos Aires y la oportunidad de realizar jornadas completas en distintas estancias de Magallanes y Tierra del Fuego.

Durante la entrevista destacó que la esquila requiere fortaleza mental, disciplina, paciencia y una técnica que permita trabajar cuidando al animal. También valoró el apoyo de sus compañeros y la disposición de las nuevas generaciones para compartir conocimientos y corregir a quienes están comenzando.

Díaz participó además en la competencia de esquila rápida desarrollada en la Fiesta Campesina del Ovejero de Cerro Sombrero, instancia que reunió a varias mujeres interesadas en este oficio. A partir de esa experiencia, se conformó una red destinada a apoyarse, compartir información y abrir nuevas oportunidades para las futuras esquiladoras.

La invitada llamó a las mujeres que desean aprender a no abandonar sus objetivos, utilizar tanto las experiencias positivas como las dificultades para seguir creciendo y confiar en sus capacidades. También planteó la necesidad de aumentar las capacitaciones y mejorar las condiciones de alojamiento y descanso de quienes trabajan durante extensas temporadas en las comparsas.


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