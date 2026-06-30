PATAGONIA LIGHT FESTIVAL SUPERA LOS 60 MIL ASISTENTES EN SUS PRIMERAS CINCO NOCHES

A cinco de las ocho noches contempladas en su programación, el Patagonia Light Festival 2026 ya exhibe cifras que superan ampliamente los resultados de su primera edición. El evento organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, presentado por Edelmag y producido por Grupo UNNICO y Manuel Guzmán, ha convocado a más de 60 mil asistentes, manteniendo un desarrollo sin incidentes y consolidándose como uno de los principales panoramas de invierno en la región.

Los resultados reflejan el crecimiento que ha experimentado el festival durante este año. Mientras la versión 2025 reunió a 50 mil personas durante todo su desarrollo, la edición 2026 ya superó esa cifra cuando aún restan tres jornadas. Asimismo, el recorrido se amplió desde la Plaza Muñoz Gamero hacia toda calle Bories, entre Sarmiento y el Santuario María Auxiliadora, duplicando las intervenciones lumínicas de 10 a 20 y aumentando de uno a dos los espectáculos de mapping.

El impacto también se ha visto reflejado en redes sociales. Las publicaciones vinculadas al festival acumulan cerca de 900 mil visualizaciones, triplicando las 300 mil registradas en toda la edición anterior, mientras que las interacciones aumentaron desde 11.500 a más de 41 mil. De mantenerse esta tendencia, la organización proyecta finalizar el evento con alrededor de 100 mil asistentes, 1,5 millones de visualizaciones y cerca de 60 mil interacciones.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la positiva recepción que ha tenido esta segunda versión y el esfuerzo realizado para ampliar la propuesta. "Estamos muy contentos con estos resultados. Hicimos un esfuerzo enorme para pasar de 10 a 20 intervenciones y ampliar el recorrido, que ya no se concentra solo en la Plaza de Armas, sino que se extiende por toda calle Bories desde Sarmiento. Los números demuestran que fue una gran apuesta y que ha tenido una excelente recepción por parte del público. Si comparamos toda la edición 2025, que reunió a 50 mil personas, hoy ya alcanzamos 60 mil asistentes en solo cinco días y todavía nos quedan tres jornadas. En redes sociales también hemos tenido un crecimiento muy importante, pasando de 300 mil a 900 mil visualizaciones y de 11.500 a más de 41 mil interacciones. Son cifras muy positivas que reflejan el interés que ha despertado este festival", afirmó.

La autoridad comunal resaltó además el ambiente que se vive diariamente en el centro de la ciudad y el impacto que ha tenido la peatonalización de calle Bories tanto para las familias como para el comercio local. "El domingo recorrí el festival cerca de las nueve de la noche y encontré la calle Bories completamente llena, con los locales comerciales abiertos, cafeterías funcionando y muchas familias disfrutando del recorrido. Lo más importante es que hasta ahora no hemos registrado ningún incidente y los comentarios de vecinos y turistas han sido muy alentadores. Eso nos motiva a seguir fortaleciendo este proyecto para que en 2027 continúe creciendo y se consolide como un panorama imperdible de Punta Arenas", señaló.

Finalmente, Radonich extendió la invitación a quienes aún no han visitado el festival para aprovechar las últimas tres noches de programación. "Sabemos que todavía hay muchas personas que no han podido venir, por eso los invitamos a disfrutar del festival este martes, miércoles y jueves, entre las 18:30 y las 22:00 horas. Queremos que las familias vivan esta experiencia y recorran una ciudad transformada por la luz. Recordamos además que calle Bories se peatonaliza desde las 17:00 horas, por lo que recomendamos planificar los desplazamientos y utilizar estacionamientos fuera del perímetro intervenido. Creemos que esta iniciativa ha sido muy bien recibida y que hoy el centro de Punta Arenas ofrece una experiencia distinta, segura y pensada tanto para el comercio como para transeúntes y turistas".

El Patagonia Light Festival 2026 es presentado por Edelmag y cuenta además con el auspicio de Banco de Chile, Cerveza Austral, Sánchez y Sánchez, Ashley, Almasur, AquaChile y Transpetrol. Asimismo, colaboran ENAP, Preselec, Pescacisne, Australis, TV Red, la Embajada de Australia, el Instituto Antártico Chileno (INACH), el Centro de Estudios Antárticos del Ejército de Chile, el Santuario María Auxiliadora, Galería Palace y Caja Los Andes, instituciones cuyo respaldo ha permitido ampliar esta segunda edición y consolidar el festival como uno de los principales panoramas de las Invernadas 2026.