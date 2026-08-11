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11 de agosto de 2026

AUTORIDADES REFUERZAN COORDINACIÓN PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN EL COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL MONTE AYMOND

La reunión permitió abordar inversiones, seguridad y proyección del complejo fronterizo, consolidando el trabajo conjunto entre Chile y Argentina.

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La Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías, encabezó una reunión de trabajo destinada a fortalecer la seguridad y proyectar el desarrollo del Complejo Fronterizo Integración Austral Monte Aymond, principal paso terrestre que conecta a Chile y Argentina en la región.

En la instancia participaron el jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior, Sergio Salazar; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López; además de representantes de los distintos servicios públicos que desarrollan funciones permanentes en el complejo fronterizo.

Durante la reunión se analizaron diversas materias relacionadas con la inversión en infraestructura, el fortalecimiento de las medidas de seguridad y la planificación del futuro del recinto, considerando su relevancia estratégica para la conectividad, el comercio, el turismo y el tránsito de personas entre ambos países.

El encuentro contó también con la participación del cónsul de Argentina en Punta Arenas, Darío Dziewezo Polski, quien se sumó al trabajo conjunto orientado a fortalecer la coordinación binacional y avanzar hacia una gestión fronteriza más eficiente, moderna y segura.

Las autoridades coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones involucradas para responder a los desafíos que presenta el creciente flujo de personas y vehículos que transitan por el Complejo Fronterizo Integración Austral Monte Aymond, consolidándolo como un punto clave para la integración entre Chile y Argentina.

Con este tipo de instancias, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y el desarrollo de Magallanes, promoviendo inversiones y acciones coordinadas que permitan mejorar la infraestructura, optimizar los procesos de control y brindar una mejor atención a quienes utilizan este importante paso internacional.

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