ORGANIZACIONES SOCIALES DE PUERTO WILLIAMS ACUSAN FALTA DE RESPUESTAS A SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE AUTORIDADES

Diversas organizaciones sociales de Puerto Williams manifestaron públicamente su preocupación por la falta de respuestas a solicitudes y requerimientos que, según indican, han presentado durante los últimos meses a distintas autoridades y organismos públicos.

A través de una declaración, las agrupaciones señalaron que históricamente han mantenido una disposición al diálogo y al trabajo colaborativo con autoridades de distintos niveles de gobierno. Sin embargo, sostienen que varias inquietudes planteadas formalmente mediante cartas y oficios continúan sin respuesta, situación que consideran preocupante para el desarrollo de iniciativas en beneficio de la comunidad.

Las organizaciones también hicieron referencia a recientes visitas de autoridades regionales a Puerto Williams, entre ellas representantes de las seremías de Salud, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, además de la Delegada Presidencial Regional y el gerente de TABSA. Según señalaron, en dichas instancias no se habría considerado un acercamiento directo con las organizaciones sociales, las que afirman haber debido solicitar reiteradamente espacios para exponer problemáticas locales.

Asimismo, plantearon inquietudes respecto del reciente viaje realizado por el Delegado Presidencial Provincial a Santiago junto al Presidente de la República, indicando que desconocen si las necesidades y demandas de la comuna fueron abordadas durante esa instancia. También señalaron que una solicitud enviada en abril al alcalde de Cabo de Hornos, relacionada con información sobre el trabajo que desarrollan las concejalas de la comuna, aún no ha recibido respuesta.

Las agrupaciones agregaron que han sostenido reuniones con autoridades locales y presentado oficios sobre materias vinculadas al transporte y la salud, pero afirman no haber sido consideradas en instancias de coordinación orientadas a canalizar estas necesidades ante organismos regionales. Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, solicitando una comunicación más fluida y espacios efectivos de participación para las organizaciones que representan distintos sectores de Puerto Williams.

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