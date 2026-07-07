TRAS GESTIONES DEL ALCALDE PATRICIO FERNÁNDEZ, SALUD CONFIRMA CONTINUIDAD EN LA ENTREGA DE LICENCIAS MÉDICAS PARA TRASLADOS DESDE PUERTO WILLIAMS

Tras cerca de dos meses de gestiones, la Municipalidad de Cabo de Hornos confirmó que se resolvió la situación que afectaba a vecinas y vecinos de la comuna respecto de la emisión de licencias médicas asociadas a traslados por motivos de salud.



La solución se concretó luego de una reunión sostenida entre el alcalde Patricio Fernández y el seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, instancia en la que la autoridad sanitaria ratificó que no existe restricción para la emisión de este tipo de licencias y que el proceso debe continuar con total normalidad.



Como parte de la resolución, la Seremi de Salud instruyó formalmente, mediante un oficio, al Hospital Comunitario de Puerto Williams mantener la entrega de licencias médicas para traslados por razones de salud, permitiendo retomar de manera inmediata el procedimiento habitual.



El alcalde Patricio Fernández valoró el resultado de las gestiones realizadas y destacó que esta decisión entrega tranquilidad a las familias de la comuna.



"En una conversación, el seremi me ha señalado que ha dado la instrucción clara y precisa al Hospital Comunitario de Puerto Williams para poder salir adelante de esta situación que conllevaba la no entrega de licencias médicas. Esto se da por superado tras la reunión que tuvimos con el seremi, donde nos ratifica esta solución, y le quiero dar tranquilidad a la comunidad para poder seguir trabajando en temas de salud comunitaria", señaló el jefe comunal.



Por su parte, el seremi de Salud, Fabián Barrientos, explicó que la emisión de licencias médicas responde exclusivamente al criterio clínico del profesional tratante y descartó que existan impedimentos para su otorgamiento.



"El día de hoy nos hemos reunido con el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos para transmitirle la tranquilidad de que la emisión de licencias médicas se debe continuar porque cada licencia está asociada a un diagnóstico bajo el criterio del profesional de salud que ve al paciente, por lo tanto no habría ninguna restricción. Nosotros hicimos además una evaluación de las licencias médicas que han sido emitidas desde Puerto Williams y la verdad es que no existe ningún rechazo por traslado asociado a la misma licencia. Transmitir tranquilidad y todo debe continuar como generalmente", afirmó la autoridad sanitaria.



Desde el municipio destacaron que esta resolución pone término a una situación que generaba preocupación en la comunidad y reafirmaron su compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades de salud para fortalecer el acceso oportuno a las prestaciones médicas que requieren las vecinas y vecinos de Cabo de Hornos.



