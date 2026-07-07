Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

7 de julio de 2026

TRAS GESTIONES DEL ALCALDE PATRICIO FERNÁNDEZ, SALUD CONFIRMA CONTINUIDAD EN LA ENTREGA DE LICENCIAS MÉDICAS PARA TRASLADOS DESDE PUERTO WILLIAMS

El alcalde Patricio Fernández valoró el resultado de las gestiones realizadas y destacó que esta decisión entrega tranquilidad a las familias de la comuna.

Alcaldecabodehornosseremissalud

Tras cerca de dos meses de gestiones, la Municipalidad de Cabo de Hornos confirmó que se resolvió la situación que afectaba a vecinas y vecinos de la comuna respecto de la emisión de licencias médicas asociadas a traslados por motivos de salud.

 
La solución se concretó luego de una reunión sostenida entre el alcalde Patricio Fernández y el seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, instancia en la que la autoridad sanitaria ratificó que no existe restricción para la emisión de este tipo de licencias y que el proceso debe continuar con total normalidad.

 
Como parte de la resolución, la Seremi de Salud instruyó formalmente, mediante un oficio, al Hospital Comunitario de Puerto Williams mantener la entrega de licencias médicas para traslados por razones de salud, permitiendo retomar de manera inmediata el procedimiento habitual.

 
El alcalde Patricio Fernández valoró el resultado de las gestiones realizadas y destacó que esta decisión entrega tranquilidad a las familias de la comuna.

 
"En una conversación, el seremi me ha señalado que ha dado la instrucción clara y precisa al Hospital Comunitario de Puerto Williams para poder salir adelante de esta situación que conllevaba la no entrega de licencias médicas. Esto se da por superado tras la reunión que tuvimos con el seremi, donde nos ratifica esta solución, y le quiero dar tranquilidad a la comunidad para poder seguir trabajando en temas de salud comunitaria", señaló el jefe comunal.

 
Por su parte, el seremi de Salud, Fabián Barrientos, explicó que la emisión de licencias médicas responde exclusivamente al criterio clínico del profesional tratante y descartó que existan impedimentos para su otorgamiento.

 
"El día de hoy nos hemos reunido con el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos para transmitirle la tranquilidad de que la emisión de licencias médicas se debe continuar porque cada licencia está asociada a un diagnóstico bajo el criterio del profesional de salud que ve al paciente, por lo tanto no habría ninguna restricción. Nosotros hicimos además una evaluación de las licencias médicas que han sido emitidas desde Puerto Williams y la verdad es que no existe ningún rechazo por traslado asociado a la misma licencia. Transmitir tranquilidad y todo debe continuar como generalmente", afirmó la autoridad sanitaria.

 
Desde el municipio destacaron que esta resolución pone término a una situación que generaba preocupación en la comunidad y reafirmaron su compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades de salud para fortalecer el acceso oportuno a las prestaciones médicas que requieren las vecinas y vecinos de Cabo de Hornos.

tallerinviernochornos

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS INVITA A VIVIR UNAS VACACIONES DE INVIERNO LLENAS DE ARTE, CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR QUE CIRCULABA DE FORMA TEMERARIA Y PORTABA 119 GRAMOS DE MARIHUANA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Durante un patrullaje preventivo realizado la noche de este martes, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas detuvo a un conductor que circulaba de manera riesgosa por avenida Eduardo Frei Montalva y que mantenía marihuana al interior de su vehículo.

​Durante un patrullaje preventivo realizado la noche de este martes, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas detuvo a un conductor que circulaba de manera riesgosa por avenida Eduardo Frei Montalva y que mantenía marihuana al interior de su vehículo.

detenido06072026drogas
nuestrospodcast
PUESTA EN MARCHA CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (4)

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE ADELANTA SU MARCHA BLANCA PARA ESTE MARTES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Alcaldecabodehornosseremissalud

TRAS GESTIONES DEL ALCALDE PATRICIO FERNÁNDEZ, SALUD CONFIRMA CONTINUIDAD EN LA ENTREGA DE LICENCIAS MÉDICAS PARA TRASLADOS DESDE PUERTO WILLIAMS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
SAI_2026 (2)

SERPAT INFORMA APERTURA DE CONVOCATORIA AL SELLO ARTESANÍA INDÍGENA 2026

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
GONZALEZYAKSIC

EMOTIVO HOMENAJE A CARLOS GONZÁLEZ JAKSIC MARCÓ EL INICIO DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250