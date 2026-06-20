SEREMI DE ENERGÍA DESTACA AVANCES DE NUEVA PLANTA DE GAS LICUADO EN CABO DE HORNOS

El seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, visitó las obras de la nueva planta de almacenamiento y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que GASCO Magallanes construye en la comuna de Cabo de Hornos. Durante el recorrido, la autoridad conoció detalles de la iniciativa y sus futuras operaciones junto a ejecutivos de la empresa.

El proyecto considera la construcción de una planta equipada con cinco tanques de 65 metros cúbicos cada uno, infraestructura que permitirá abastecer de manera continua tanto el mercado de gas a granel como el envasado en toda la comuna. Según informó la compañía, las instalaciones estarán ubicadas en el sector este de Puerto Williams, a un costado de la ruta Y-905.

Tras la visita, el seremi Marco Antonio Pinto señaló que la iniciativa permitirá contar con mayores estándares de seguridad y una mejor disponibilidad de gas para familias y actividades comerciales. Asimismo, destacó que el proyecto contribuirá a ampliar las alternativas energéticas disponibles para la comunidad y a fortalecer el abastecimiento de este combustible en la zona.

Respecto del avance de las obras, el subgerente de Negocios de GASCO Magallanes, Davor Vukasovic, explicó que actualmente se desarrolla la primera etapa del proyecto, destinada al suministro industrial de GLP para la generación eléctrica de la ciudad. Esta fase busca reemplazar parcialmente el uso de combustibles más contaminantes, como el diésel.

La segunda etapa contempla la construcción de las instalaciones necesarias para abastecer a clientes residenciales y comerciales mediante suministro a granel y distribución de cilindros. Una vez finalizada esta fase y concretado su financiamiento, las operaciones actualmente ubicadas en el sector Costanera serán trasladadas al nuevo emplazamiento, concentrando las actividades de almacenamiento, envasado y distribución en una zona industrial especialmente habilitada para ello.

​

