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14 de junio de 2026

SEREMI DE ENERGÍA RECORRIÓ PUERTO WILLIAMS, PUERTO NAVARINO Y PUERTO TORO PARA REVISAR PROYECTOS ENERGÉTICOS EN CABO DE HORNOS

​La visita incluyó reuniones con vecinos, autoridades locales y representantes de distintas instituciones, además de la revisión de iniciativas energéticas en ejecución y futuros proyectos para la provincia Antártica Chilena.

SEREMI DE ENERGÍA

Una extensa agenda en terreno desarrolló el Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, en la provincia Antártica Chilena. Junto al Delegado Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada, recorrió distintos sectores de isla Navarino, incluyendo Puerto Williams, Puerto Navarino y Puerto Toro, con el objetivo de conocer avances y necesidades vinculadas al desarrollo energético local.

Durante la visita, las autoridades revisaron el funcionamiento de proyectos energéticos ya implementados, como la planta fotovoltaica del Hospital Comunitario Cristina Calderón, además de iniciativas privadas orientadas a ampliar el uso de soluciones energéticas sostenibles en la comuna. También conocieron el avance de la nueva planta de GASCO, actualmente en ejecución, que busca abastecer a la comunidad con gas licuado de petróleo (GLP) en cilindros.

La agenda contempló además la revisión de futuros proyectos para la zona, entre ellos una minicentral hidroeléctrica en el río Guerrico, iniciativa que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental y que proyecta generar electricidad a partir de energía hidráulica. Según indicó la Seremi de Energía, estas obras apuntan a diversificar las fuentes de abastecimiento energético disponibles para los habitantes de isla Navarino.

Las autoridades también sostuvieron reuniones con vecinos, participaron en una sesión de trabajo junto al alcalde Patricio Fernández y el Concejo Municipal de Cabo de Hornos, y encabezaron una nueva Mesa Comunal de Energía. Asimismo, visitaron el liceo Donald McIntyre y jardines infantiles de Junji, donde entregaron material educativo relacionado con educación energética.

Como parte de la jornada, se distribuyeron kits de emergencia energética “Siempre Listos” a vecinos de la comuna. Estos incluyen un banco de energía con linterna y ampolletas recargables, una radio con carga eléctrica y solar, además de material informativo para su utilización. Con esta entrega, Magallanes completó la distribución regional de estos equipos, que ya han beneficiado a más de 5 mil familias en el país.


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