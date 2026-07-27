SLEP MAGALLANES DESTACA QUE 146 DOCENTES AVANZARON EN SU DESARROLLO PROFESIONAL

Un total de 146 profesoras y profesores de establecimientos del Servicio Local de Educación Pública Magallanes avanzaron de tramo en el Sistema de Reconocimiento del Desarrollo Profesional Docente, logro que refleja el compromiso del profesorado con la mejora continua de su práctica pedagógica y con el fortalecimiento de la educación pública en el territorio.



Los resultados evidencian un importante avance en la trayectoria profesional de las y los docentes del SLEP Magallanes. Del total de profesionales que progresaron en la Carrera Docente, 82 alcanzaron el tramo Avanzado, 35 obtuvieron el tramo Experto I y cinco alcanzaron el tramo Experto II, niveles que representan un reconocimiento a la experiencia, el desarrollo de competencias pedagógicas y el compromiso sostenido con el aprendizaje de sus estudiantes. Los demás profesionales también registraron progresiones en los distintos tramos que contempla el sistema.



El avance de tramo constituye un reconocimiento al trabajo, la dedicación y el desarrollo profesional permanente de las y los docentes, quienes participan en un proceso de evaluación que considera evidencia de su práctica pedagógica, conocimientos profesionales y trayectoria en el ejercicio de la docencia.



Este logro trasciende el ámbito individual y beneficia directamente a las comunidades educativas, fortaleciendo las capacidades profesionales de quienes lideran los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Asimismo, da cuenta del esfuerzo conjunto de los establecimientos educacionales y de los equipos directivos y técnico-pedagógicos que promueven una cultura de mejora continua y desarrollo profesional.



Por esta razón, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes reconoce a los 146 docentes que avanzaron en su trayectoria profesional y destaca que estos resultados reflejan el compromiso, la vocación y el alto nivel de profesionalismo de quienes día a día contribuyen a entregar una educación pública de calidad para las niñas, niños y jóvenes de la región.



Testimonios de educadores



Conocimos a dos profesores que precisamente tuvieron importantes logros en el último proceso de evaluación. Una es la docente de inglés de la Escuela Portugal, Elizabeth Medina Martínez, quien transitó del tramo Experto 1 a Experto 2.



Contenta con este resultado, comentó que “obviamente contribuye a mi crecimiento profesional y personal, valida mucho mi trabajo, mis estrategias y me permite poder mirar mi avance, mis fortalezas y qué necesito mejorar”.



Junto con reconocer que siempre puede haber temores en un proceso de este tipo, instó a sus colegas profesores a participar en la evaluación porque “un resultado no nos define y siempre hay oportunidades para poder avanzar y aprender”.



Otro ejemplo es el del profesor de educación diferencial Gabriel Caicheo, quien forma parte del Programa PIE del Instituto Superior de Comercio y trabaja con estudiantes de la jornada vespertina. En su caso, sus resultados le permitieron avanzar del tramo Acceso a Experto 1.



“Este reconocimiento ha permitido incentivarme para ir mejorando como profesional, reflexionar sobre mi rol docente y contribuir de mejor manera a mi comunidad educativa y a la educación pública”, comentó. Contó además que muchos colegas en el Insuco lo han felicitado “porque ha sido un proceso exigente y un poco estresante, pero estoy contento”.



El Sistema de Desarrollo Profesional Docente busca fortalecer la profesión mediante procesos permanentes de formación, evaluación y progresión en la carrera profesional, reconociendo el mérito y el compromiso con la mejora continua de la enseñanza.



Los resultados obtenidos constituyen una señal positiva para la región al evidenciar el fortalecimiento de las capacidades profesionales de sus docentes y el impacto de las acciones de acompañamiento y formación impulsadas por el Servicio Local de Educación Pública Magallanes.









