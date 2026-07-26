Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

26 de julio de 2026

ENCUESTA CRITERIA: AUMENTA LA DESAPROBACIÓN AL PRESIDENTE KAST Y PROYECTO "ESCUCHA TU CORAZÓN" REGISTRA RECHAZO MAYORITARIO

El sondeo también abordó la evaluación del manejo de la emergencia, las posturas frente al aborto y la percepción sobre el proyecto de reconstrucción nacional.

kast

La última encuesta Criteria, publicada este domingo, mostró un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast. Según el estudio, la aprobación del mandatario se ubicó en un 36%, un punto menos que en la medición anterior, mientras que la desaprobación subió dos puntos y alcanzó el 54%.

Respecto del manejo de la situación de emergencia que enfrenta el país, un 43% de los encuestados consideró que la gestión del Gobierno ha sido incorrecta, lo que representa un aumento de cinco puntos en comparación con la semana anterior. En tanto, un 36% evaluó positivamente ese desempeño, tres puntos menos que en la medición previa.

La encuesta también consultó por el proyecto de ley "Escucha tu corazón", que propone incorporar como requisito para acceder a la interrupción del embarazo que la mujer o niña escuche previamente los latidos del embrión o feto cuando estos sean detectables. Un 54% manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la iniciativa, un 21% dijo estar de acuerdo y un 25% no expresó una posición.

De acuerdo con Criteria, el rechazo al proyecto es mayoritario entre personas que se identifican con la izquierda, el centro, la derecha y entre quienes no tienen una posición política definida. Además, el estudio indicó que un 53% de los consultados considera que el aborto debería permitirse en algunas circunstancias, mientras que un 31% está de acuerdo bajo cualquier circunstancia y un 9% se manifestó en contra en todos los casos. En cuanto al proyecto de reconstrucción nacional, un 49% cree que favorecerá principalmente a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos, mientras que un 37% estima que tendrá un efecto negativo para el país.

Fuente: Biobio

Kast

PULSO CIUDADANO: APROBACIÓN DE KAST CAE A 28,9% Y MARCA SU NIVEL MÁS BAJO DESDE QUE LLEGÓ A LA MONEDA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

AMPLÍAN CONTROL DE DETENCIÓN DEL EXSEREMI DE SALUD POR INVESTIGACIÓN DE PRESUNTO DELITO SEXUAL

Leer Más

El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, permanecerá detenido hasta este martes mientras la Fiscalía completa diligencias investigativas antes de la audiencia de formalización por un presunto delito sexual.

El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, permanecerá detenido hasta este martes mientras la Fiscalía completa diligencias investigativas antes de la audiencia de formalización por un presunto delito sexual.

Detención Fabián Barrientos
nuestrospodcast
kast

ENCUESTA CRITERIA: AUMENTA LA DESAPROBACIÓN AL PRESIDENTE KAST Y PROYECTO "ESCUCHA TU CORAZÓN" REGISTRA RECHAZO MAYORITARIO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
kast

ENCUESTA CRITERIA: AUMENTA LA DESAPROBACIÓN AL PRESIDENTE KAST Y PROYECTO "ESCUCHA TU CORAZÓN" REGISTRA RECHAZO MAYORITARIO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
spam

ESPECIALISTA ADVIERTE QUE EL SPAM TELEFÓNICO PUEDE AFECTAR EL BIENESTAR Y LA SALUD MENTAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Juan-Pablo-Rodriguez-2-768x432

SUBSECRETARIO DE HACIENDA RENUNCIA TRAS TEST POSITIVO DE DROGA Y NIEGA SER CONSUMIDOR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250