ENCUESTA CRITERIA: AUMENTA LA DESAPROBACIÓN AL PRESIDENTE KAST Y PROYECTO "ESCUCHA TU CORAZÓN" REGISTRA RECHAZO MAYORITARIO

La última encuesta Criteria, publicada este domingo, mostró un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast. Según el estudio, la aprobación del mandatario se ubicó en un 36%, un punto menos que en la medición anterior, mientras que la desaprobación subió dos puntos y alcanzó el 54%.

Respecto del manejo de la situación de emergencia que enfrenta el país, un 43% de los encuestados consideró que la gestión del Gobierno ha sido incorrecta, lo que representa un aumento de cinco puntos en comparación con la semana anterior. En tanto, un 36% evaluó positivamente ese desempeño, tres puntos menos que en la medición previa.

La encuesta también consultó por el proyecto de ley "Escucha tu corazón", que propone incorporar como requisito para acceder a la interrupción del embarazo que la mujer o niña escuche previamente los latidos del embrión o feto cuando estos sean detectables. Un 54% manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la iniciativa, un 21% dijo estar de acuerdo y un 25% no expresó una posición.

De acuerdo con Criteria, el rechazo al proyecto es mayoritario entre personas que se identifican con la izquierda, el centro, la derecha y entre quienes no tienen una posición política definida. Además, el estudio indicó que un 53% de los consultados considera que el aborto debería permitirse en algunas circunstancias, mientras que un 31% está de acuerdo bajo cualquier circunstancia y un 9% se manifestó en contra en todos los casos. En cuanto al proyecto de reconstrucción nacional, un 49% cree que favorecerá principalmente a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos, mientras que un 37% estima que tendrá un efecto negativo para el país.

Fuente: Biobio