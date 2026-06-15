CADEM: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST ALCANZA EL 40% Y DESAPROBACIÓN LLEGA AL 54%

Durante la segunda semana de junio, según los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, el 40% (-1 punto) aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast, mientras que el 54% (+1 punto) la desaprueba.

En cuanto al debate sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), el 53% de los encuestados considera que quienes estudiaron con este mecanismo y mantienen deudas deberían pagarlas, ya que recibieron un beneficio estatal. En contraste, el 43% opina que estas deudas deberían ser condonadas total o parcialmente.

Respecto de la controversia generada por los embargos a deudores del CAE, el 54% respalda la medida, mientras que el 41% está en desacuerdo con que el Estado cobre las deudas impagas mediante el embargo de cuentas bancarias de personas que perciben ingresos superiores a $3,5 millones mensuales.

Frente a la discusión sobre si la promesa de campaña del entonces candidato Gabriel Boric habría influido en que las personas dejaran de pagar sus deudas una vez que llegó a La Moneda, el 67% comparte esta tesis. Fuente: cnnchile.com