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15 de junio de 2026

CADEM: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST ALCANZA EL 40% Y DESAPROBACIÓN LLEGA AL 54%

​En cuanto al debate sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), el 53% de los encuestados considera que quienes estudiaron con este mecanismo y mantienen deudas deberían pagarlas, ya que recibieron un beneficio estatal.

Kast

Durante la segunda semana de junio, según los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, el 40% (-1 punto) aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast, mientras que el 54% (+1 punto) la desaprueba.

En cuanto al debate sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), el 53% de los encuestados considera que quienes estudiaron con este mecanismo y mantienen deudas deberían pagarlas, ya que recibieron un beneficio estatal. En contraste, el 43% opina que estas deudas deberían ser condonadas total o parcialmente.

Respecto de la controversia generada por los embargos a deudores del CAE, el 54% respalda la medida, mientras que el 41% está en desacuerdo con que el Estado cobre las deudas impagas mediante el embargo de cuentas bancarias de personas que perciben ingresos superiores a $3,5 millones mensuales.

Frente a la discusión sobre si la promesa de campaña del entonces candidato Gabriel Boric habría influido en que las personas dejaran de pagar sus deudas una vez que llegó a La Moneda, el 67% comparte esta tesis. Fuente: cnnchile.com

kastcuentapublica

CADEM: APROBACIÓN DE KAST SUBE A 43%, SU MEJOR RESULTADO DESDE EL 24 DE MARZO

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CADEM: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST ALCANZA EL 40% Y DESAPROBACIÓN LLEGA AL 54%

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